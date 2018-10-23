觀光業界年度盛事「全國餐旅服務競賽」 學子趨之若鶩

南投縣旅館公會理事長林志穎（中），致力提升旅宿業餐飲服務品質。（廖志晃攝）

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南投縣旅館公會，23日慶祝創立70周年。（廖志晃攝）
南投縣旅館公會慶祝創立70周年，舉辦觀摩研習。（廖志晃攝）

南投縣旅館商業同業公會舉辦的全國餐旅服務競賽，包括整床及托盤競技，已成觀光業界年度盛事，由於有助於升學及就業，大專院校及高職學生趨之若鶩！旅館公會理事長林志穎表示，由於學生組報名「爆炸」，每項競賽、每校限1隊參賽，亦即學生得在校內贏得冠軍，才能代表學校出賽！

林志穎表示，今年適逢公會創立70周年，且為凸顯南投縣是「觀光首都」，競賽將在縣政府舉行，歡迎觀光業界共襄盛舉。

南投縣政府祕書長洪瑞智、觀光處長王源鍾與林志穎，23日在溪頭妖怪村宣布全國餐旅服務競賽，將於11月20日於南投縣政府舉行，將有來自全國的旅宿業在職人員及學生參賽，屆時歡迎大家到場觀摩及加油；同時為旅館公會慶生，期許公會順利邁向下一個70年，所有旅館業務都能蒸蒸日上。

洪瑞智表示，感謝南投縣旅館公會對提升觀光旅遊的努力，更期許透過餐旅服務競賽，讓學生增加經驗，將課本與實務結合，培養自信心與榮譽感，未來不論在升學或就業都有正面的助益，更希望能幫餐飲科系學生媒合，創造就業機會；同時期許在職人員展現服務水準及專業形象，提升旅宿業餐飲及房務的競爭力。

林志穎指出，南投縣旅館公會從前理事長李吉田創辦全國餐旅服務競賽，邁入第4年，已是觀光業界年度盛事，今年邀請國立高雄餐飲大學教授擔任裁判長，維持比賽的公平、公正及公信力。競賽分為學生組及在職組2大類，學生組則又分為高中組及大專組，比賽項目則有整床及托盤2項，精彩可期！

(中時 )

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