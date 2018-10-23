《以核養綠》公投成案 朱學恒爽看中選會崩潰

2018年10月23日 20:20 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

《以核養綠》公投案歷經一波三折，在台北高等行政法院裁定，中選會不該拒絕黃士修於9月13日的補件要求，終於，中選會宣布，以《以核養綠》公投案成為第16案全國性公投案。對此，「宅神」朱學恒在臉書表示：「我單純只是看中選會崩潰覺得很爽，公投是人民權利....有什麼好怕的？」

《以核養綠》公投案因再送件遭中選會拒絕再次點收，發起人黃士修被迫絕食靜坐抗議，經台北高等行政法院裁定，中選會不該拒絕黃士修補件要求，且應併入首次遞交連署書的公投案處理，最終《以核養綠》公投成案。過程中，中選會主委陳英鈐頻頻出招阻撓，企圖利用審查准駁方式做政治操作，在立法院備詢時又哽咽指責「死人連署」情事，而遭批「太會表演了」。

如今，《以核養綠》公投案成案，發起人黃士修呼籲中選會正副主委陳英鈐與陳朝建為連署書審查過程的違法行為負起政治責任，主動請辭負責。而「宅神」朱學恒則表示「公投是人民權利，你一個行政機關在那邊限制來限制去是怕什麼？怕林義雄嗎？大家出來投了就知道嘛！有什麼好怕的？」所以，他「看中選會崩潰覺得很爽」。

網友對《以核養綠》公投案成案亦表示，「這一定要支持」、「不就是怕人民出來投啊！一翻兩瞪眼的結果，以後就不能操作惹」、「終於有機會洗臉蔡英文了、11月24日支持以核養綠，重重打臉蔡英文、將帥無能，拖累台灣」。

(中時電子報)