盧廣仲錯過金馬再向名導邀戲！自曝看電影有「奇怪癖好」

2018年10月23日 20:25 中時 徐桐炘

新科金鐘視帝盧廣仲今年以《花甲大人轉男孩》晉升電影咖，雖和金馬擦身而過，但受邀和導演易智言、華天灝等人擔任「伯爵年度優秀獎」評審，將在2天看完5部金馬最佳編劇入圍片，他回憶大學曾摔斷腿宅在家狂看電影，總是抱著吉他跟彈配樂，連在電影院也堅持彈「空氣吉他」，他搞笑說：「就只能假裝抱著一把（吉他）。」

盧廣仲過去推掉不少音樂評審邀約，笑言受邀當編劇評審時：「有嚇一跳！」但決定以愛看電影的觀眾心情感受電影劇本，他提起自己哭點很低，之前在家和爸媽一起看《為了與你相遇》，3人哭成一團，但平日在影廳怕被發現掉淚，「所以我都自己一個人去。」

盧廣仲還很關注電影音樂，最近已朝聖由女神卡卡（Lady Gaga）主演的《一個巨星的誕生》，又提到自己最愛《海上鋼琴家》義大利配樂師顏尼歐莫利克奈（Ennio Morricone）和《E.T.外星人》、《辛德勒的名單》配樂者約翰威廉斯（John Williams），易智言在旁聽到，也訝異他對配樂的了解程度，「這麼深啊！」

易智言自從《行動代號：孫中山》後4年未推出新片，他不禁自嘲：「我自己也等很久。」此次和盧廣仲相見，他表示有看對方的《花甲》，稱讚盧「渾然天成、個性鮮明」，並鼓勵盧挑戰殺人犯等高難度角色，盧也在慫恿之下向易邀戲，易馬上回：「好！」表示有適合角色當然樂意合作。

易智言表示預計於明、後年推出籌備長達7年的3D動畫長片，並正在撰寫戲劇劇本，將以律師為題材，但因素材資料難以整理，目前只寫到第3集，但過去承諾再找《藍色大門》桂綸鎂、陳柏霖合作，2人有機會在小螢幕合體？易智言笑回：「小鎂這麼貴！找她拍戲，我錢都給她了！」不過不排除有合適角色將力邀他們演出。

(中時 )