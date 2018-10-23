韓國印尼K-FX／I-FX戰機合作案生變 雅加達重談合約

2018年10月23日 20:34 中時電子報 江飛宇

印尼加入韓國航航太工業（KAI）的下一代戰機K-FX研發計畫，印尼版的就叫I-FX，然而印尼受困於經濟走弱，選擇再與首爾方面談判資金分配問題。

詹氏防衛網( Jane’s Defense)報導，印尼政府網站在10月19日的一份聲明中說，「由於當前的國家經濟條件」，此舉是必要的。投資組合部長維蘭托（Wiranto）在一份聲明中表示，政府將尋求為2015年開始的共同開發項目確保“更輕鬆”的經濟承諾。

一個主要問題是經濟，由於印尼盾走勢疲軟。在過去五年中，印尼盾兌美元匯率損失了三分之一，兌韓元的匯率表現當然也差，然而依據2016年的交易條款，雅加達方面要提供20%的戰機研發資金，當年的估算大約是19億美元，而且這數字還會再增加，因為追加成本也需要分攤，還有生產成本、技術轉讓費用等等，印尼的財政難以支應。

不過，更重要的原因恐怕是對戰機的未來不看好。韓國主導開發的K-FX戰機，是款雙中尺寸的雙引擎匿蹤戰機，外型很類似2具引擎版本的F-35，至於是否要設計內載彈艙還在討論中，可能會採取武器外掛的型式。當時外界認為，K-FX的綜合性能不如F-35，但是它的單價可以較便宜，成為窮國的5代戰機，這也是印尼決定投資的主因，他們在2016年與韓國簽定合作備忘錄，改名叫I-FX計畫。預計總製作量為200架，韓國的K-FX取得120架，而印尼的I-FX則是80架。

然而，K-FX 研發不算順利，雖然美國同意提供F414渦輪噴射引擎做為戰機動力，但是與F-35同級的24項先進航電與感測系統卻不願輸出，韓國必須另外找尋其他的國防廠商，因此印尼開始在思考這項合作案有沒有前景。

印尼的媒體曾報導，雅加達方面擔心美國牽制K-FX的技術出口許可。一些觀察人士表示，即使K-FX是韓國主導製作，但背後的技術，仍有大部分是美國政府在掌握，所以美國當然不願意有另一種廉價版F-35爭奪戰機市場，很可能不提供出口許可證。

在5月的一次電視採訪中，印尼國防部長賴米澤德·賴卡杜(Ryamizard Ryacudu)表示希望有機會按下該計劃的『暫停按鈕』，意思已經很明顯了。

(中時電子報)