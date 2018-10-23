韓國印尼K-FX／I-FX戰機合作案生變 雅加達重談合約

韓國自製第5代戰機K-FX，很像雙引擎的F-35。(圖/KIA)

友善列印
中時電子報

印尼加入韓國航航太工業（KAI）的下一代戰機K-FX研發計畫，印尼版的就叫I-FX，然而印尼受困於經濟走弱，選擇再與首爾方面談判資金分配問題。

詹氏防衛網( Jane’s Defense)報導，印尼政府網站在10月19日的一份聲明中說，「由於當前的國家經濟條件」，此舉是必要的。投資組合部長維蘭托（Wiranto）在一份聲明中表示，政府將尋求為2015年開始的共同開發項目確保“更輕鬆”的經濟承諾。

一個主要問題是經濟，由於印尼盾走勢疲軟。在過去五年中，印尼盾兌美元匯率損失了三分之一，兌韓元的匯率表現當然也差，然而依據2016年的交易條款，雅加達方面要提供20%的戰機研發資金，當年的估算大約是19億美元，而且這數字還會再增加，因為追加成本也需要分攤，還有生產成本、技術轉讓費用等等，印尼的財政難以支應。

不過，更重要的原因恐怕是對戰機的未來不看好。韓國主導開發的K-FX戰機，是款雙中尺寸的雙引擎匿蹤戰機，外型很類似2具引擎版本的F-35，至於是否要設計內載彈艙還在討論中，可能會採取武器外掛的型式。當時外界認為，K-FX的綜合性能不如F-35，但是它的單價可以較便宜，成為窮國的5代戰機，這也是印尼決定投資的主因，他們在2016年與韓國簽定合作備忘錄，改名叫I-FX計畫。預計總製作量為200架，韓國的K-FX取得120架，而印尼的I-FX則是80架。

然而，K-FX 研發不算順利，雖然美國同意提供F414渦輪噴射引擎做為戰機動力，但是與F-35同級的24項先進航電與感測系統卻不願輸出，韓國必須另外找尋其他的國防廠商，因此印尼開始在思考這項合作案有沒有前景。

印尼的媒體曾報導，雅加達方面擔心美國牽制K-FX的技術出口許可。一些觀察人士表示，即使K-FX是韓國主導製作，但背後的技術，仍有大部分是美國政府在掌握，所以美國當然不願意有另一種廉價版F-35爭奪戰機市場，很可能不提供出口許可證。

在5月的一次電視採訪中，印尼國防部長賴米澤德·賴卡杜(Ryamizard Ryacudu)表示希望有機會按下該計劃的『暫停按鈕』，意思已經很明顯了。

(中時電子報)

文章來源：Cash-strapped Jakarta to renegotiate K-FX/I-FX involvement

文章來源：Indonesia to renegotiate involvement in KFX/IFX fighter programme

法國下一代艦載戰機外型將公布 … 俄專家：俄中將加強軍事合作應對…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。