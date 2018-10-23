俄專家：俄中軍事合作對抗川普核彈威嚇

2018年10月23日 20:46 中時電子報 盧伯華

俄羅斯軍事專家指出，美國總統川普計劃退出《中導條約》(INF Treaty)，並以擴充核武器庫直到俄中兩國醒悟過來的聲明，不會產生他想要的恐嚇效果，莫斯科與北京將會以加強軍事合作來應對川普的核子訛詐手段。

俄羅斯衛星通訊社報導，川普21日在白宮回答記者提問時宣稱，美國將繼續擴充自己的核武器庫，直到其他國家「學聰明些(come to sense)」為止。到那個時候，川普將會「樂意」減少美國的核彈頭數。他並在隨後的回答中繼續點名中俄兩國，表明「這就是對他們的一種威脅」。他甚至公開聲稱，中國應被納入到《中導條約》。

俄羅斯《國防》雜誌主編、軍事專家科羅琴科( Igor Korotchenko)對此分析指出，「川普的訛詐不會取得成功，很顯然地，鑒於局勢發展如此危險，這只會使俄羅斯與中國在軍事及國防科技項目上的合作更加緊密，甚至，莫斯科與北京還會討論如何利用本國的戰略核力量，來阻止華盛頓採取這樣具有攻擊性的國際政策。」

科羅琴科強調，莫斯科的軍事力量足以對可能出現的入侵做出相應的反應。川普希望別人去跪求他達成協議，但這不可能。靠施壓與俄羅斯談判是不可能的，我們會冷靜觀察當前極端不利情況下形成的情勢發展，俄羅斯軍隊和戰略核力量也完全有能力，隨時準備在受到侵略時給予反擊與報復。

俄總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄羅斯希望美方就退出《中導條約》計劃給出更詳細的解釋。他說，如果《中導條約》破裂，俄羅斯將不得不採取措施保障自身安全。

《中導條約》全稱為《美蘇消除兩國中程導彈和中短程導彈條約》，1987年12月8日由美國總統雷根和蘇聯領導人戈巴契夫在華盛頓簽署。《中導條約》是自有核武器以來美蘇首次達成的真正削減核軍備的條約，被視為雙方為限制軍備競賽邁出的重要一步。

(中時電子報)