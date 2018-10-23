為普悠瑪事件批高鐵蚊子站 林濁水慘遭譏是老鼠屎

2018年10月23日 21:04 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

普悠瑪列車出軌翻覆在宜蘭造成18死和上百傷的重大死傷意外，各界對肇事原因也提出不同質疑和見解。不過，有「台獨理論大師」之稱的前民進黨立委林濁水表示，「與其把高貴漂亮的高鐵或拉到彰化、苗栗、雲林設蚊子站，或前瞻一些捷運，不是更該痛下決心花錢改善台鐵這種貧苦大眾的交通系統？」此言一出，立即招徠痛罵「民進黨就是有你這種老鼠屎搞壞了！高談闊論⋯」。

台鐵普悠瑪6432次列車重大出軌翻車意外，檢方初步認定超速是肇事主因，尤姓駕駛員因「業務過失致死罪」遭到聲押後以50萬元交保。但有專家認為，肇事原因絕非簡單的「人為疏失」。有篇《是誰把駕駛推入高風險的火坑》文章指出，21世紀的運輸業要跑得快、跑得舒適、跑得載客量大、跑得低噪音低耗能，還要跑得班次密集、跑得不誤點。列車速度快，又要密集運轉，還要輕量化節能，在安全與效率的天秤中，如何平衡？所以，在重大運輸事故發生時，不是先定罪，而是先找出原因儘速防範同樣事故再次發生。

林濁水對普悠瑪重大死傷意外建議：「痛下決心花錢改善台鐵這種貧苦大眾的交通系統」，但因他批高鐵在「彰化、苗栗、雲林設蚊子站」及前瞻計畫中的捷運工程，引發反彈。有網友直批「民進黨就是有你這種老鼠屎搞壞了！高談闊論⋯你知道雲林農民多挺民進黨！....今年選舉民進黨會輸很慘！」、「高鐵雲林站是蚊子館??你知道就是有你們這種豬隊友」、「你這種譙不起高鐵雲林站的言論，可能多少會影響到選情」，但也有支持林濁水觀點者如「台灣的民粹建設是國際知名的白癡建設」、「慢車給台鐵經營，快車給高鐵經營，慢的要快，快的要慢，就會出事」。

(中時電子報)