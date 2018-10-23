普悠瑪三個月頻傳故障 平均一個月修4次

2018年10月23日 21:15 中時 王思慧

普悠瑪被爆出頻傳故障，台鐵不具名司機員表示，普悠瑪最近常出現ATP故障情形、主風泵空氣壓力不足問題，包括這次出事的車組，故障率高達16％，保守估計類似情況已存在三個月之久。另速度顯示器，常發生實際速度與速度顯示器不同情況，普悠瑪和太魯閣ATP一個月更平均修復4次，台鐵應針對所有車種做全面檢查。

普悠瑪總共19組，2組跑西部幹線，17組跑東部幹線，根據台鐵維修紀錄，從2017年到今年10月為止，普悠瑪ATP故障，其中有有8組是送到花蓮機廠修理有11次，11組是送到富岡基地修理有40次，送到機廠檢修共51次。太魯閣號有8組，自2017年到今年10月為止，ATP故障送廠維修總共有52次。以期間22個月來看，等於平均一個月修復4次。

出事的普悠瑪司機員尤振仲向檢方坦承，該列車自瑞芳站開始已出現動力異常，車上刻度與儀表板及實際車速均不符，因此未再查看車速儀表。他平時雖有觀速訓練，新馬站月台彎道速限75公里，將刻度拉至82至83公里，但根據檢方說法，事故前4分鐘時速已達120公里，出軌前2分鐘時速已高達140公里。

不具名司機員說，在19組普悠瑪號中有3組經常故障，其中普悠瑪TEMU2007、2008、TEMU2009、2010兩組，在最近3個月都經常發生空氣壓力不足、ATP故障狀況，但台鐵疑似還在等待日本物料，所以一直無法修復完成。

此外，普悠瑪號儀錶板上有2個速度顯示器，一個就是ATP螢幕，另一個是關閉ATP後，旁邊還有數字顯示車速裝置。台鐵司機員表示，若遇到ATP故障情況，就需要看備用的速度顯示器，但速度顯示器常發生與駕駛電門要求速度不同情況，前一陣子才有另個司機員說開電力機車，實際推時速80公里，速度顯示器卻是141公里。

台鐵司機員指出，機械的東西不可能都沒問題，日前開普悠瑪號就遇上ATP故障，螢幕速度顯示表不會顯示，同時啟動數位顯示器，曾聽聞有同事開電力機車遇過ATP故障，數位顯示器的速度亂跳和當掉，之後才又重新恢復。

(中時 )