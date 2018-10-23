《時來運轉》單場暨場中投注 - 台日美職棒冠軍爭霸戰登場

美國職棒大聯盟2018世界大賽本周登場。（美聯社）

友善列印
中時電子報

台灣運彩單場暨場中投注場次預告(10月16日~10月22日)

1.「中華職棒」：季後挑戰賽、總冠軍全面單場投注。

萬眾矚目的中華職棒第29年的總冠軍來囉!台灣運彩全面單場，最終會由哪隊奪得第29年的總冠軍，拭目以待。

2.「美國職棒」：道奇、紅襪爭霸賽，世界大賽強勢對決!提供5場單場及場中投注。

世界大賽冠軍爭霸賽，台灣運彩全面提供單場與場中投注，相隔百年後道奇與紅襪總冠軍對戰組合再次上演，精彩對決非看不可!

3.「日本職棒」：軟銀挺進日本大賽總冠軍，首度交手廣島東洋鯉魚，搶奪日本一精彩可期。

日本大賽隊伍出線，由福岡軟銀鷹隊出線對決廣島東洋鯉魚，日本大賽台灣運彩全面提供單場投注。

4.「美國職籃」：提供7場單場或場中投注。

美國職籃新球季，上週湖人火箭衝突掀起禁賽風波，首當其衝的是湖人本週五迎戰金塊以及週日做客馬刺的對戰，台灣運彩提供7場單場或場中投注，鐵粉球迷一起投注，讓比賽越看越精彩!

5.「足球」：提供23場單場或場中投注。

本週亞冠足球四強賽第二回合，兵家必爭之地刺激開打!加上五大聯賽戰得如火如荼，C羅踢進400球史無前例再創足壇神話、梅西骨折缺席關鍵賽事，搭配其他國際賽事歐國聯足球賽，變化萬千的局勢中，台灣運彩提供多達23場單場或場中投注，喚醒熱血足球魂，用投注支持喜愛球星!

6. 「網球」：提供8場單場或場中投注。

本週的WTA年終總決賽各國頂尖高手雲集，精彩對決的刺激賽事，台灣運彩提供8場單場或場中投注，邀請球迷一同享受網球盛宴。

(中時電子報)

台灣運彩單場暨場中投注場次預告表
台灣運彩官網

圖輯》不死鳥的最後身影 郭泓志…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。