《時來運轉》單場暨場中投注 - 台日美職棒冠軍爭霸戰登場

2018年10月23日 21:24 中時電子報 盧品青

台灣運彩單場暨場中投注場次預告(10月16日~10月22日)

1.「中華職棒」：季後挑戰賽、總冠軍全面單場投注。

萬眾矚目的中華職棒第29年的總冠軍來囉!台灣運彩全面單場，最終會由哪隊奪得第29年的總冠軍，拭目以待。

2.「美國職棒」：道奇、紅襪爭霸賽，世界大賽強勢對決!提供5場單場及場中投注。

世界大賽冠軍爭霸賽，台灣運彩全面提供單場與場中投注，相隔百年後道奇與紅襪總冠軍對戰組合再次上演，精彩對決非看不可!

3.「日本職棒」：軟銀挺進日本大賽總冠軍，首度交手廣島東洋鯉魚，搶奪日本一精彩可期。

日本大賽隊伍出線，由福岡軟銀鷹隊出線對決廣島東洋鯉魚，日本大賽台灣運彩全面提供單場投注。

4.「美國職籃」：提供7場單場或場中投注。

美國職籃新球季，上週湖人火箭衝突掀起禁賽風波，首當其衝的是湖人本週五迎戰金塊以及週日做客馬刺的對戰，台灣運彩提供7場單場或場中投注，鐵粉球迷一起投注，讓比賽越看越精彩!

5.「足球」：提供23場單場或場中投注。

本週亞冠足球四強賽第二回合，兵家必爭之地刺激開打!加上五大聯賽戰得如火如荼，C羅踢進400球史無前例再創足壇神話、梅西骨折缺席關鍵賽事，搭配其他國際賽事歐國聯足球賽，變化萬千的局勢中，台灣運彩提供多達23場單場或場中投注，喚醒熱血足球魂，用投注支持喜愛球星!

6. 「網球」：提供8場單場或場中投注。

本週的WTA年終總決賽各國頂尖高手雲集，精彩對決的刺激賽事，台灣運彩提供8場單場或場中投注，邀請球迷一同享受網球盛宴。

(中時電子報)