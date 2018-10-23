陸學者：為美制中提供導彈基地 必遭中國摧毀

2018年10月23日 21:48 中時電子報 盧伯華

美國總統川普宣稱因中國不受限制而決定退出《中導條約》(INF Treaty)後，大陸智庫學者表示，美國退出條約對歐洲來說是一個災難，中國也不會因此就加入新的類似條約。如果亞太國家為美國打擊中國本土提供導彈基地，必將遭中國摧毀。

衛星通訊社報導，川普20日稱美國將退出《中導條約》，理由是俄方違反了條約規定。他同時還提到中國，指稱除非俄、中兩國同美國進行談判，大家都不發展這些武器，否則美國無法接受。

大陸察哈爾學會研究員、亞太智庫研究員江東流在接受訪問時表示，美國退出《中導條約》對歐洲來說是災難，但中國不會加入新的類似條約。

江東流說，美蘇在冷戰最高潮時簽署《中導條約》，使歐洲擺脫了核導彈的陰影，結束了美蘇導彈在歐洲上空危險的對峙狀態。一旦美國退出《中導條約》，將給歐洲重新帶來致命威脅。他指出，根據《中導條約》第1條、第2條第5款和第2條第6款規定，美國一旦退出《中導條約》，就意味著整個歐洲都會是中程和中短程導彈的覆蓋範圍。

談到中國，江東流表示，川普之所以會提出「美俄中三國簽署類似於《中導條約》的新條約」，是因為美國受條約限制，無法在西太平洋部署中導武器，而中國卻不受該條約的限制，這讓美國在西太平洋上喪失了優勢，因此想在亞太地區部署中程導彈來進行反擊。

江東流強調，中國雖然保持著數千枚的中短程導彈，但都以自衛為主，這是捍衛中國核心利益的最大優勢。只要對手不挑釁中國的核心利益，這些導彈不會投入實戰，可以說這些導彈反而是中國維護世界和平的重要手段。

江東流認為，中國不會加入《中導條約》， 如果中國加入的話，就如美國前任太平洋司令部指揮官哈里斯上將曾在美國國會宣稱：95%的中國導彈將違反該條約。所以，中國絕不會自廢武功、自斷手腳。

江東流補充道，另外，美國退出《中導條約》後，要想反制中國在西太平洋上的中導優勢，就只能在中國周邊的盟國部署中程導彈。中國有必要正告周邊可能引入美軍中程導彈的國家，如若為美軍打擊中國本土提供基地，那麼必將遭到中國的摧毀打擊。

《中導條約》全稱是《蘇聯和美國消除兩國中程和中近程導彈條約》，由美國和蘇聯於1987年12月8日簽署，1988年生效。執行《中導條約》時銷毀了2 千餘枚中程與中短程彈道導彈，同時限制美蘇兩國生產與試驗射程在500公里至5500公里的陸基彈道導彈和陸基巡航導彈，但海基與空基導彈不在限制之列。

(中時電子報)