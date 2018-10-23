「毒品防制宣導團」走入社區　永和警加強反毒

新北市永和警分局為因應內政部警政署與台灣高等法院檢察署聯手執行「安居查緝計畫」，全力配合執行「安居專案」。（葉書宏翻攝）

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新北市永和警分局為因應內政部警政署與台灣高等法院檢察署聯手執行「安居查緝計畫」，全力配合執行「安居專案」。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局為因應內政部警政署與台灣高等法院檢察署聯手執行「安居查緝計畫」，全力配合執行「安居專案」，目的在將毒品趕出社區、大樓，建構安居新家園。

永和警分局表示，自2018年1月29日第1波安居專案開始，就以「販毒者據為販賣毒品之大樓與社區」為首要目標，執行安居大掃「毒」，強力掃除隱藏在社區中的毒販及毒蟲，在第2波安居專案期間，著重有效查緝及溯源，全面掃蕩社區毒品犯罪。

值得一提，偵查隊偵查佐黃建瑋繼2017年7月26日榮獲前行政院長林全頒發緝毒有功人員獎後，更於2018年9月26日再次由賴院長頒發第2波安居專案有功人員獎，緝毒成績斐然。

永和警分局表示，「毒品防制宣導團」更是走入社區、大樓溫暖關懷，向該地住戶傳達民眾身邊的危險因子已被查獲去除，並發送警政署特別設計之「掃除毒品公害，一起來！」宣導海報至各社區大樓，同時透過鄰、里長等地方人士向民眾再度宣導，加強民眾印象，鼓勵全民踴躍參與反毒工作，做為警方最強力的後盾。

永和警分局長謝宗宏提醒，社區周遭若發現出入份子複雜，面容憔悴，或是徹夜燈火通明、屋內經常傳出刺鼻異味（塑膠、化學藥劑或掩飾用香精氣味）等疑似毒品犯罪情資，歡迎撥打110，貫徹友善通報網絡精神，建立全民反毒防護網，讓警方徹底執行掃蕩毒品工作，共創乾淨無毒的居住環境。

(中時 )

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