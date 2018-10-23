愛買線上購物推「月光節」 逾千項商品92折起

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為體恤許多小資族每逢月底薪水就花光光，愛買線上購物Yahoo超級商城將於明（24）起至11月1日，首度推出「月光節」系列超強優惠活動，包含食品、家用品、清潔用品、日用品等，總計超過1,500件「月底小確幸」專區商品通通下殺92折起！

愛買表示，此次包括秋冬換季保濕沐浴用品、衣物收納整理箱、泡麵零食、進補羊肉爐等，超過500項百元以下銅板價商品也同享優惠，讓消費者入手更輕鬆；此外，10月29日「月光節」活動當天，再加碼一日限量50元折價券，單筆滿688元即可使用。

根據愛買線上購物統計，每月最後一周，泡麵、調理包、罐頭等銷量，平均較第一週增加5成，因此，活動期間愛買也將熱銷泡麵、調理包品項，列入92折專區優惠，例如【味丹味味A排骨雞碗麵3入】市價75元，月底現省20元；月銷1.2萬包【台酒花雕雞麵袋裝12入／箱】92折後496元，平均每碗不到42元；容易料理又便宜的調理包、罐頭同享專區92折，週銷300組素食可用【飯友嚕肉飯】活動價55元，市價75元【天廚麻婆豆腐調理包】活動價45元。

同時，時序進入秋冬，愛買表示，清潔沐浴用品也能平價換季，愛買線上購物Yahoo超級商城推出近千項保濕面膜、護手霜、沐浴乳等清潔、保養商品，最低買一送一起，如【綠的抗菌沐浴乳補充包】買一送一每包59元、【水平衡超抗痘雙效洗面乳】買一送一每支59元、【仙麗絲草本精華洋甘菊洗髮露】買一送一每瓶不到75元，指定清潔、保養商品特價再享86折。

(工商 )

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