蔬食披薩也能很義大利 奇香妙草找老外師傅傳授技法

2018年10月24日 07:12 中時 周麗蘭

時蔬總匯披薩使用的新鮮蔬菜非常多，乳酪也是義大利進口，美味又很飽足，一個才250元。（周麗蘭攝）

有些顧客不吃奶蛋，奇香妙草也供應全素的法式羅勒烤餅，也是義式餅皮。（周麗蘭攝）

斗六市特色蔬食餐廳奇香妙草菜單上的「時蔬總匯披薩」，生鮮蔬菜布滿披薩，餅皮又Q又脆，香草風味洋溢，開店8年來始終是人氣餐點，為了改良餅皮，老闆重資巧來義大利師傅指導，添購40、50萬元烤箱，讓顧客吃到現烤又色外鮮豔的時蔬披薩。

「奇香妙草」是雲林縣知名的香草醋廠商，為讓更多人知道香草的生活用途，開了餐廳，供應的都是香草飲食，而且是全蔬食；採用紅醬做成的時蔬總匯披薩是其中之一，以新鮮番茄熬煮，撒上迷迭香、百里香調味。

傳統披薩多是肉類或海鮮口味，強調口感的多層次享受，蔬食披薩清一色是蔬菜，風味的搭配更重要，奇香妙草選擇綠花椰菜、新鮮香菇、馬鈴薯、南瓜、豆類，烤熟的時間差不多，且能激發出大口吃披薩的滿足感。

披薩是店內的人氣餐點，老闆蔡進福對於餅皮非常要求，以前比較鬆軟，後來特地邀請義大利披薩師傅指點，做成麵糰時就有香氣，現在的餅皮較薄、較脆，完全是義式風味。

起司是披薩的靈魂，奇香妙草原本使用安佳起司，今年六月起改用義大利進口的莫札特起司，麵皮香與蔬菜香更凸顯，厚厚的起司很有嚼勁，與脆餅皮簡直絕配，曾有客人點披薩特餐，1人吃完1個（6片）。

除了蔬時總匯還有夏威夷口味，番茄、鳳梨、洋菇、起司完美搭配，也是有一批死忠粉絲。

蔡進福說，有些素食客人奶蛋也不吃，也有供應羅勒脆餅，餅皮也是義式但做法與披薩餅皮不同，更脆、更有麵皮香。

(中時 )