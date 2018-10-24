CNN點名世上最長9座大橋 港珠澳大橋第6、其中一座在台灣

CNN列出九座世上最長大橋，港珠澳大橋排名第六。（取自CNN）

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旺報

港珠澳大橋24日正式通車，先前CNN列出世界上最長的九座大橋，其中六座在大陸，一座在台灣。前者為丹陽至崑山特大橋、滄德特大橋、天津特大橋、渭河特大橋、港珠澳大橋、北京特大橋；在台灣的是彰化高雄高架橋，九座大橋簡介分別如下。

一、丹陽至崑山特大橋：丹昆特大橋位於京滬高鐵江蘇段，起自丹陽，途徑常州、無錫、蘇州，終到崑山。全長164.851公里，是目前金氏世界紀錄所記載的世界第一長橋美國龐恰特雷恩湖橋的四倍多。

二、彰化高雄高架橋：彰化高雄高架橋是世界第二長橋，全長157.39公里，於2007年竣工。這是一座鐵路橋，台灣高鐵系統的一部分。這座高架橋的設計是抗震的，這樣可以使列車在地震事件中安全停車，並在震後進行最大程度的修復。

三、滄德特大橋：滄德特大橋位於京滬高鐵河北滄州至山東德州段，位於滄州西站和德州東站之間，基本為旱橋。長度115.881公里，是京滬高鐵線上五座長度50公里以上的特大橋之一。

四、天津特大橋：天津特大橋是位於京滬高鐵河北廊坊至青縣段的一座高架橋，全長113.693公里，於2010年竣工並於次年6月投入使用。

五、渭河特大橋：是大陸最美麗的大橋之一，全長約79.7公里，於2008年竣工，是連接鄭州至西安高速鐵路的一部分。2011年11月28日渭河特大橋通車。

六、港珠澳大橋：全長55公里，集橋、島、隧於一體，是世界最長的跨海大橋，從設計到正式通車前後歷時14年。被《衛報》稱之為「現代世界七大奇蹟」之一。23日上午港珠澳大橋開通儀式在廣東珠海舉行，24日上午9時正式通車，屆時駕車從香港到珠海、澳門僅需30分鐘。

七、泰國邦納高速公路：泰國邦納高速公路被認為是世界上最長的公路橋，是一條六車道的高架收費公路，全長54公里，於2010年竣工。

八、北京特大橋：北京特大橋全長48.2公里，該橋於2010年竣工，並於2011年啟用，主要目的是配合高速列車。

九：美國龐恰特雷恩湖橋：位於美國路易斯安納州龐恰特雷恩湖上，連接新奧爾良和曼德韋爾，全長38.4公里。曾被認為是世界上最長的橋而收錄在金氏紀錄大全中。

(旺報 )

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