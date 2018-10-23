台中》為選舉看板竟砍樹？李來希喊：候選人出來道歉

為選舉看板視線，台中市某道路路樹遭大幅剪枝。(圖/擷自李來希臉書)

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中時電子報
/綜合報導

台灣護樹團體聯盟在臉書貼圖表示，網友舉報，為競選看板而砍樹。圖中台中市某道路的行道樹慘遭大幅修剪，因為它擋到某市長的選舉看板。網友留言表示，「非常不認同此舉，樹比任何一個候選人重要」，全國公務員協會理事長李來希在臉書轉貼圖片要求。某市長候選人：「要不要出來道歉！」

砍除行道樹引發抗爭案例，以台北市遠雄集團的大巨蛋工程最為激烈。2014年4月25日，遠雄集團派出大批的工程車和怪手企圖在半夜強砍光復南路上的印度紫檀和木棉花行道樹，與護樹志工爆發嚴重衝突，現場集結約上百民眾護樹，有位老伯以身護樹，怒喊「要砍樹先砍我」，硬擋遠雄砍樹行動，成為新聞焦點。如今，台中市某市長的選舉看板因為視野遭擋，而將行道樹枝幹砍掉，圖片遭護樹團體張貼轉載，屆時，市民觀感產生反彈，新聞一渲染恐傷害支持度，砍樹一時之快，得不償失。

對此，李來希指出，「為了選舉看板就可以這樣子砍樹？請不要告訴我們是下面的人自作主張做的蠢事，有什麼樣的主子，才有什麼樣的奴才，不是嗎？要不要出來道歉！」，「諷刺的是舉辦花博的人竟然不是惜樹愛花之人，豈不可嘆！敢問那些竟日吵吵嚷嚷的護樹團體那裡去了？莫非都當官去了？」；網友亦表示，「縱使砍得掉樹，也砍不完人民的怒！」、「我覺得樹比他的爛看板還重要」、「這只證明這位候選人只想到他自己...」。

(中時電子報)

李來希臉書

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