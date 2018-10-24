新北》中和復興里長尤敏玉拚連任 要成為弱勢守護者

2018年10月24日 07:04 中時 葉書宏

新北市中和區復興里里長尤敏玉連續4年舉辦重陽敬老活動，活動結合共餐、義剪等活動，長期關心里內獨居、弱勢民眾。尤敏玉表示，「里長就是里民的大家長，要成為獨居、弱勢的守護者，讓他們感受社會溫情。」

尤敏玉從事美髮工作30餘年，連續第4年舉辦義剪活動，時長號召志工、中和警分局警員、善心團體一起關心里內弱勢及喜憨兒，除了義剪外，還有共餐、檢康檢查等活動，時長與長輩們話家常，不少長輩都直呼，「里長好貼心！」

尤敏玉表示，獨居長輩、弱勢民眾需要更多的關懷，才會找來美髮業者義剪，讓他們煥然一新、感受社會溫暖，有些弱勢民眾他們真的需要幫助，但卻又沒有相關證明，但他們的生活真的需要多多關心，里長的工作就是協助里民們解決各項問題。

「要爭取連任繼續為里民服務！」尤敏玉說，4年來看著里內改變，希望有更多時間、更多機會，成為獨居、弱勢的守護者，一起為社區盡一份心力。

另外，尤敏玉多次協助員警處理及照顧走失民眾，有景安派出所警員就暱稱她是中和區「管家婆」，服務里民一把罩。

陳姓民眾表示，尤敏玉營造和諧敦親睦鄰的社區環境，處處都可以看到她在社區的身影，認真負責，熱心親切，尤敏玉亦曾獲選為績優里長，可說是實至名歸，很開心可以居住在她的里內。

(中時 )