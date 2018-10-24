PIZZA ORA歐拉 手工現做酥脆口感

2018年10月24日 07:26 中時 葉書宏

36歲陳老闆3年前在新北市中和區創立「PIZZA ORA歐拉手工窯烤披薩」，他向加拿大外籍廚師拜師學藝，主打「北義式口味」，共有19種口味變化，由於價格公道、餅皮酥脆、用料豐富，迅速獲得不少饕客喜愛。

陳老闆表示，父母親經營餐飲店，從小耳濡目染對於餐飲產生濃厚興趣，建築相關科系畢業後，他先前往台中向加拿大外籍廚師拜師學藝，但當時並沒有立即開店，學成之後返回建材、新創公司就業。

「新創公司突然宣布解散，才讓他萌生創業念頭！」陳老闆說，3年前任職的公司突然解散，當時覺得求職不易，還不如自己創業當老闆，由於本身學有製作披薩的技術，加上對美食的喜好，遂選在卓姓女友的出生地中和創業，目前和女友一起經營。

陳老闆說，該店披薩特色為傳統「北義式口味」，每個麵團都是前一天發酵，餅皮手工現點現做，搭配火候控制，每一口都是酥脆口感，另外，為符合台灣人口味，他自行研發青醬及甜點口味，共有18種口味，另外1種為雙拼披薩，從18種中任選2種。

陳老闆說，披薩分為9吋、12吋，有不少客人點披薩當晚餐，但又想要吃到2種口味，因此才會推出雙拼披薩，另外，亦可配合客人口味，添加起司、墨西哥辣椒片、臘肉、火腿、雞肉、培根等食材，成為客製化的披薩，滿足不同需求。

林姓常客說，老闆服務很親切，店內又有座位區，加上價格親民用料豐富，1個月大約會吃個4至5次，非常值得推薦。

店名：PIZZA ORA歐拉手工窯烤披薩

地址：新北市中和區景安路133號

電話：02-2943-1556

營業時間：每天上午11時30分至下午2時；下午5時至下午10時（店休臉書中公告）

售價：19種口味，分為9吋、12吋，每個140元至260元不等

(中時 )