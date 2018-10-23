林鳳營推友善鮮乳 強調三大「友善」

林鳳營友善鮮乳問世，強調對牛隻、環境、消費者都友善。（圖／業者提供）

友善列印
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味全公司宣布，旗下林鳳營鮮乳繼2015年起成為首瓶透明鮮乳、2016年晉升亞洲第一瓶SQF Level 3國際級驗證鮮乳後，近期再推出「友善鮮乳」，強調是國內唯一來自友善認證牧場的鮮乳，更是唯一同時通過國際級食安標準SQF、國家TAP標章雙驗證的鮮乳，完成對牛隻友善、對環境友善、對消費者友善的第一步。

味全指出，該公司自營的林鳳營牧場今年初取得「友善畜產人道驗證牧場」認證，成為目前國內唯一通過此認證的乳牛牧場，林鳳營友善鮮乳即日起在各大超市、量販店及全家便利商店販售，除了認明雙驗證標章，消費者也可透過包裝側面的QR code，查詢更多檢驗項目與結果，更安心有保障。

味全公司強調，牛隻健康，產出的生乳自然優質！林鳳營牧場擁有科技化的牧場設備和國際級的管理，提供五星級的牛舍環境、室內室外運動場及牛隻專用電動按摩機，每頭牛12平方公尺的生長環境，是少數符合歐盟標準的牧場；同時導入物聯網技術管理牛隻健康，由專業營養師依據牛隻狀況調配健康餐，更有24小時獸醫團隊全天駐場，希望給予牛隻最好的照顧。

味全也指出，林鳳營牧場是目前國內唯一耗資兩億多，自設沼氣發電系統和堆肥場的乳牛牧場，牛隻產生的廢汙經處理後可回收利用，每日可產出約2,600度的電量，相當於260個小家庭的日常用電；每年可減少逾4,000噸二氧化碳排放，相當於10座大安森林公園一年的碳吸附量，友善環境愛地球。

(工商 )

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