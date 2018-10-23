台鐵火聯會：未訂關閉ATP程序、後勤不足是釀禍主因

台鐵火聯會：未訂關閉ATP程序、後勤不足才是釀禍主因。（資料照）

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中時電子報

台鐵普悠瑪以140公里過彎肇禍，駕駛坦承因動力異常而關掉ATP，並手動控速，他根本不知道時速已達140公里，因此釀禍。台鐵火車駕駛員聯誼會全國總會長黃隆華今說，台鐵未明訂關閉ATP自動防護系統後的標準作業程序，有必要調整制度。台鐵則回應，有明確規範。

據中央社報導，台鐵火車駕駛員聯誼會（簡稱火聯會）全國總會長黃隆華與多位火車駕駛員，今天說明火車駕駛員面對的問題，包括台鐵未明訂關閉ATP自動防護系統後的標準作業程序，及駕駛員後勤支援的不足等恐是釀禍主因。

黃隆華也針對台鐵後勤支援人力欠缺表示意見，指出火車駕駛員常在發現列車故障問題後，需一邊操作列車行進，同時跟調度所聯繫尋求支援。黃隆華說，此次發生事故的尤姓駕駛員在關掉系統前雖曾報備調度員，檢修員卻無法及時提供必要的協助，也未有明確SOP可供依循，未來面對類似的問題，台鐵在制度上應該要有調整的必要。

台鐵回應，有明確規範關閉ATP的相關程序，運轉中遇到ATP系統車上設備故障時，應以行車調度無線電話向調度員要求於下一站(簡易、招呼及號誌站除外)重新啟用，經啟用1次後仍無法正常使用時，需依規定辦理，且除了要將故障原因填入「動力車交接簿」外，也需在下班時向運轉值班人員報告。

(中時電子報)

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