全國首創！龜山能源小博士「水力發電桌遊環境課程」

2018年10月23日 23:02 中時 葉書宏

新北市新店區龜山國小與台灣電力公司及台灣公民實踐教育學會合作今（23）日舉辦「能源小博士–環境教育推廣營」。（葉書宏翻攝）

新北市新店區龜山國小與台灣電力公司及台灣公民實踐教育學會合作今（23）日舉辦「能源小博士–環境教育推廣營」。（葉書宏翻攝）

新北市新店區龜山國小與台灣電力公司及台灣公民實踐教育學會合作今（23）日舉辦「能源小博士–環境教育推廣營」。（葉書宏翻攝）

新北市新店區龜山國小與台灣電力公司及台灣公民實踐教育學會合作今（23）日舉辦「能源小博士–環境教育推廣營」。（葉書宏翻攝）

新北市新店區龜山國小與台灣電力公司及台灣公民實踐教育學會合作今（23）日舉辦「能源小博士–環境教育推廣營」，利用鄰近翡翠水庫與桂山發電廠首創水力發電桌遊環境課程。

活動由台電董事長楊偉甫與台灣公民實踐教育學會徐榮崇教授、學會理事長游鴻池、龜山國小校長李正琳，共同為「能源小博士環境教育推廣營」揭幕，龜山國小師生共同參與，營隊從台電訓練所起跑，體驗「源源不絕」桌遊，並步入桂山電廠，進行生態參訪闖關活動。

李正琳表示，桂山電廠有著百年歷史，龜山的居民對環境自然、人文互動有著愛的傳承與故事。藉由闖關課程設計，走訪桂山電廠水輪機展示公園、廠房水輪機模型與小實驗、觀察發電機、壓力鋼管與尾水路，透過趣味闖關活動，以「小烏龜摺摺書」挑戰「小偵探大調查」、「我是發電王」、「生活節能大發想」等關卡，體驗自然及科學的奧妙。

楊偉甫表示，台電除致力為全民來電，也積極投入電廠環境保育、持續耕耘環境教育，多年來串聯電力設施所在地的自然與人文資源，希望藉由能源教育推廣營，牽起電力、生態與教育的友善循環，未來將繼續以「源源不絕」的理念，設計更多有趣又可學習新知的創意課程，於各地開展多元環境教育場域，讓更多小朋友認識生活中的電力。

龜山國小運用鄰近桂山電廠豐富資源，融入在地創課特色課程，內容豐富有趣，讓參與的同學從小扎根，利用各項闖關活動學習注入「水力發電旅程」的生活實踐，實現電力與環境在教育上的價值。

(中時 )