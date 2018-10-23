抄很大！巴西私人飛機廣告引用捍衛戰士橋段

巴西航空工業公司推出的首長500、600客機廣告，引用了電影捍衛戰士的騎重機追飛機橋段。(圖/巴西航空工業)

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中時電子報

巴西航空工業公司(Embraer S.A.)剛剛發布2款新的私人公務飛機，為了提高知名度，他們製作了一支1分鐘的廣告，看的航空迷啞然失笑，大量借鑑了經典空戰片「捍衛戰士」(Top Gun)的內容。

航空學家(the aviationist)報導，巴西航空工業公司10月14日於佛羅里達州奧蘭多市發表了首長500(Praetor 500)和首長600(Praetor 600)中型、超中型私人飛機，報價是1700萬美元(5.2億新台幣)與2100萬美元(6.5億新台幣)。為了吸引有錢的飛行愛好者，他們的廣告借用了捍衛戰士電影中幾個元素，包括投幣點唱機、主題曲《帶走我的氣息》（Take my Breath away）、主配樂ANTHEM，以及騎著川崎摩托車追飛機的橋段。

巴西航空的首長600客機，一架要6.5億新台幣。(圖/巴西航空)

我們大多數人很難有那個財力購買私人飛機，但幾乎可以肯定地說，每個私人飛機的擁有者，內心裡都住著一位獨行俠(Maverick)，所以與捍衛戰士掛上名氣，也是有道理的，而且捍衛戰士的續集也一直都是話題。

首長500、600私人飛機的廣告

根據巴西航空工業的網站，私人飛機的銷量相當不錯，今年的整體銷售也在穩定增長。

(中時電子報)

文章來源：Embraer Releases Two New Biz-jets with a “Top Gun” themed commercial

文章來源：首長600

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