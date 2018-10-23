崔子格和老公diss當情趣 收版稅嚇傻「原來可致富」

崔子格推出新專輯《性格》。（羅永銘攝）

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崔子格23日舉辦新專輯《性格》發片記者會，音樂人老公崔恕此行並未愛相隨，她和崔恕結婚9年，兩人工作都很忙碌，相聚時間不多，也不像大多明星夫妻喜歡公開放閃，反而都是鬥嘴居多，她打趣表示，維繫夫妻感情的秘訣，就是「相見不如懷念，距離產生美感」。

她笑說上週去澳門看瑪麗亞凱莉演唱會，正驚訝偶像瘦身成功，馬上被老公噹：「瑪麗亞凱莉都瘦了，那你...？」暗虧她沒瘦。

兩人甚至還會藉由創作歌曲互相「diss」，她吐槽老公上一張專輯《老好人》，其中〈砒霜〉、〈雞肋〉、〈如煙〉三首歌都在嗆她，這次她則把崔恕的〈砒霜〉拿來自己唱，打趣：「覺得那首歌被他唱很浪費，我自己重新唱一下 。」

崔子格2011年在網路翻唱〈卜卦〉走紅，她透露曾抱怨老公幫孫儷、莫文蔚等人寫過歌，就是沒幫她寫過，逼崔恕在10分鐘內寫出〈老婆最大〉這首歌，又讓她人氣再度翻紅，也吸引不少工作上門，她原本一口氣簽約200場演出，但簽完沒多久就懷孕，敬業的她直到懷孕6個半月才休息，甚至生完還有廠商打電話來，催促她快開工。

她早年也創作不少歌曲，最經典的莫過於王心凌〈花的嫁紗〉，她當時賣出這首歌的版權，一口氣賺進約50萬元人民幣版稅，折合台幣約200萬元，讓她驚訝不已，「後來我很努力在創作，才知道原來創作可以發家致富。」

她21日來台，不忘品嚐朝思暮想的麻油雞、麻油腰子等食物，她自曝當年在美國生女兒時，就是住台灣人開的月子中心，對於麻油雞很懷念；她昨記者會突遇地震，剛好她2月來台灣拍MV時也遇上地震，笑說跟地震特別有緣。

(中時 )

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