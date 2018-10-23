中油公布95無鉛超標油可在89處理賠 以捷利卡儲值補償

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中油晚間公布95無鉛汽油銅片超標理賠處理要點，10月1日至21日在159個加油站誤加問題油顧客，可自11月1日起至明年6月底，至指定的80處加油站及全臺9處直銷櫃台辦理退款，油款採「退一送一」方式處理。也就是「加500可退500，再送500元油料」(舉例)，但退款方式以給予捷利卡儲值金額補償，不直接退現金。

中油表示，從10月19日至23日，取樣化驗基隆、大台北地區、桃園、新竹、苗栗等地加油站，共有159座直營及加盟站95無鉛超標，這些加油站已全數完成抽換儲或複驗。

理賠油款的部分採「退一送一」方式辦理，即除全額退費之外，另給予同等金額的油料費補償。民眾退款時，需持加油證明正本以供核對，包括發票、電子發票載具等，親送或郵寄皆可辦理。受理後將給予消費者捷利卡，審核通過會將退費自動儲值至捷利卡。

至於車輛維修部份，中油再次強調，油品銅片檢測超過國家標準，對車輛引擎供油並無直接影響，長期使用不良油品，油表才會有出現不準訊號之虞。若顧客有與車輛液位感知器相關零件故障部份，可另檢具證明申請賠償，申請者檢附車輛維修申請表、車輛維修細目及發票單據、行照正本等，中油會交給專業技術鑑定核定，確認後再賠償。

中油表示，消費者如有問題，可至台灣中油官網(www.cpc.com.tw)或聯繫24小時免付費1912客戶服務專線詢問相關理賠資訊。

(中時 )

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