王炳忠今將提告陸委會主委陳明通誹謗

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新黨發言人王炳忠表示，他將於今(24)日赴法院提告陸委會主委陳明通誹謗。

王炳忠指出，22日立法院內政委員會召開全體委員會議，針對「如何防範政府以防杜境外資金影響年底選舉之名，變相政治嚴查大陸台商金流之濫權行為」，要求相關部會做專題報告並備詢。

王炳忠表示，當時會中立委陳怡潔質詢陸委會主委陳明通，關於調查局所謂「國台辦透過台商送錢給候選人，台商背後的金主就是國台辦」是否知情，陳明通卻情緒激動，直指「王炳忠案後來很清楚就出現了」，甚至說「像王炳忠這個案子，應該我們要舉發出來，當然是保護台灣人民」，損害本人名譽甚大。

王炳忠表示，當天會議主席已提醒陳明通，王炳忠被起訴案才進入審理中，必須遵守「無罪推定」，然陳明通仍繼續發言指控，意圖未審先判，用政治力介入司法。且王炳忠不僅目前並非候選人，就是被北檢羅織起訴的所謂國安法案，也與選舉經費、政治獻金或台商無關。

王炳忠說，陳明通拿他的案件，作其所謂國台辦透過台商介入選舉的「舉證」，足見其動機惡意，既對王炳忠「定罪」，更抹紅台商為中共「第五縱隊」，已逾越善意評論或公務員就其職務報告的範疇。

王炳忠表示，為正社會視聽，揭發此種政治操弄司法的惡劣伎倆，他將於24日（星期三）下午一點半，由陳麗玲律師陪同，到台北地方法院提告陳明通刑事誹謗罪。

(中時 )

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