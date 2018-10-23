中油理賠方案出爐 在159家油品遭波及加油站消費 採「退一送一」方式處理

2018年10月23日 22:57 工商 彭暄貽

中油95無鉛汽油異常檢測更新作業悉數完成，理賠方案也一併出爐。中油表示，10月19日至23日，取樣化驗基隆、大台北地區、桃園、新竹、苗栗等地加油站，經全面抽檢上述加油站結果，共有159座直營及加盟站有95無鉛汽油銅片試驗超過國家標準情形，159座加油站已完成抽換儲或複驗，目前所有北部地區加油站已全數符合95無鉛汽油國家標準，請消費者安心使用。

中油指出，經化驗北部有159站曾售出超標油品，只要曾在10月1日至21日於這些加油站加過該批油品的消費者，自11月1日起至明年6月底，可依要點內容至指定的80處加油站及全臺9處直銷櫃台辦理退款，油款採「退一送一」方式處理。異常加油站名單及辦理賠償之80處加油站及全臺9處直銷櫃台完整名單均列於官網(www.cpc.com.tw)。消費者如有問題，亦可聯繫24小時免付費1912客戶服務專線詢問。

中油這次理賠，油款部分採「退一送一」方式辦理，即除全額退費之外，另給予同等金額之油料費補償，退款時，需持加油證明正本以供核對，包括發票、電子發票載具等，親送或郵寄皆可辦理。受理後將給予消費者捷利卡，審核通過會將退費自動儲值至捷利卡。

在車輛維修部份，中油表示，油品銅片檢測超過國家標準，對車輛引擎之供油，並無直接影響，亦不至於對車輛造成立即危害，長期使用不良油品，油表才會有出現不準訊號之虞，汽車之所以出現不準訊號的原因，係異常油品造成油箱之液位感知器偵測接點(一般為銅或銀材質)逐漸腐蝕，若顧客有與車輛液位感知器相關之零件故障部份，可另檢具證明申請賠償，申請者檢附車輛維修申請表、車輛維修細目及發票單據、行照正本等，中油會交給專業技術鑑定核定，確認後再賠償。

中油強調，油品檢測時的「銅片測試」係在攝氏50度中浸泡3小時情況下進行測試，國家規範分為1-4級，級數愈低愈接近標準值，本次測試在2級，但實際上一般汽車的油箱溫度為常溫，油箱液位感知器材質屬銅合金，檢測時採純銅，又屬高溫，標準嚴格甚多，對一般汽車影響極其有限，公司在最短時間內發現測試異常，立即進行全面檢測及油料抽換，請大家放心。

(工商 )