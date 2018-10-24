買到LV假貨被警傳喚 正妹：我喝醉控制不了購物欲！

保二總隊上門搜索，查扣大量假精品，初估嫌犯獲利達7000萬，訊後聲押獲准。（胡欣男翻攝）

友善列印
中時

25歲桃園市簡姓服務業正妹，年初酒醉上奇摩拍賣網購，花了數千元買了LV的藍色格紋圍巾，不料月前竟遭警政署保二總隊傳喚作證；警方問：「妳為何要至該網站買假貨？」簡女竟證稱：「我酒醉控制不了購物的慾望啊！」

保二刑大偵一隊月前破獲仿冒精品集團，廖、陳姓男子在各大網路賣場打著「美國專業OUTLET精品代購」名號，鎖定「LV」、「CHANEL」、「adidas」、「GUCCI」等知名精品品牌下手，不法獲利高達新台幣7000萬元。警方蒐證多時，一舉逮捕5名嫌犯，並查扣犯嫌汽車、3處不動產等，移送地檢署後聲押獲准。

警方陸續傳喚被害人作證，簡姓正被傳喚還一頭霧水，到案警方提示證據，她才恍然大悟：「對耶！我有買這件圍巾。」但她強調，從頭到尾沒圍過。

警方告知她，買到的是假貨，且主嫌已被收押，「妳要提告嗎？」簡女表示，不需提告，不想浪費時間上法院。警方訝異：「妳不會生氣喔？」她說，「反正我酒醉就會上網亂買。」員警聽了哭笑不得。

美國流行消費專家希塔‧賀爾查格（Hitha Herzog）今年3月在美國有線電視新聞網（CNN）節目指出，消費者喝醉容易出現「衝動型購物」現象，進而讓網購業者生意興隆，確實有數據可佐證；以拍賣網站eBay為例，統計發現晚間6時至午夜12時間銷售最熱絡。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )

女童深坑老街走失哇哇哭 暖警安… 律師說法》天母豪宅漏水 屋主如…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。