買到LV假貨被警傳喚 正妹：我喝醉控制不了購物欲！

2018年10月24日 07:16 中時 胡欣男

25歲桃園市簡姓服務業正妹，年初酒醉上奇摩拍賣網購，花了數千元買了LV的藍色格紋圍巾，不料月前竟遭警政署保二總隊傳喚作證；警方問：「妳為何要至該網站買假貨？」簡女竟證稱：「我酒醉控制不了購物的慾望啊！」

保二刑大偵一隊月前破獲仿冒精品集團，廖、陳姓男子在各大網路賣場打著「美國專業OUTLET精品代購」名號，鎖定「LV」、「CHANEL」、「adidas」、「GUCCI」等知名精品品牌下手，不法獲利高達新台幣7000萬元。警方蒐證多時，一舉逮捕5名嫌犯，並查扣犯嫌汽車、3處不動產等，移送地檢署後聲押獲准。

警方陸續傳喚被害人作證，簡姓正被傳喚還一頭霧水，到案警方提示證據，她才恍然大悟：「對耶！我有買這件圍巾。」但她強調，從頭到尾沒圍過。

警方告知她，買到的是假貨，且主嫌已被收押，「妳要提告嗎？」簡女表示，不需提告，不想浪費時間上法院。警方訝異：「妳不會生氣喔？」她說，「反正我酒醉就會上網亂買。」員警聽了哭笑不得。

美國流行消費專家希塔‧賀爾查格（Hitha Herzog）今年3月在美國有線電視新聞網（CNN）節目指出，消費者喝醉容易出現「衝動型購物」現象，進而讓網購業者生意興隆，確實有數據可佐證；以拍賣網站eBay為例，統計發現晚間6時至午夜12時間銷售最熱絡。

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(中時 )