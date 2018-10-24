泰隆艾格頓任新版羅賓漢 勤練胸肌展現性感

2018年10月24日 08:14 中時 徐桐炘

《羅賓漢崛起》今日公佈終極版預告，飾演羅賓漢的好萊塢當紅鮮肉泰隆艾格頓（Taron Egerton）與飾演小約翰的奧斯卡影帝傑米福克斯（Jamie Foxx），特地在預告一開頭對影迷喊話，泰隆說:「我們將展現全新風貌、完全不同的羅賓漢。」傑米說:『我們要說的，是你從未聽過的故事。」在預告中，可見由泰隆飾演的羅賓漢展現射箭技巧，邊射箭邊騎馬逃命、躲避追兵、逃過爆炸，甚至險遭熔岩奪命，驚險萬分，泰隆說:「這個羅賓漢不只劫富濟貧，更有責任感，他搶的不是錢，是正義。」

由奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）繼《華爾街之狼》後，再度親自擔任監製的商業鉅作《羅賓漢崛起》即將於年底登台，在電影中飾演羅賓漢的《金牌特務》（Kingsman）小鮮肉泰隆艾格頓拍攝前，為戲勤練肌肉，《羅賓漢崛起》預告一出果然讓人驚艷，結實的臂膀搭配渾厚的胸肌，讓影迷羞喊「鮮肉好性感」！

繼電影《金牌特務》後，泰隆艾格頓再度扮演拯救世界的平民英雄，只是這次為人民奮鬥的是「正義」，日前泰隆接受媒體訪問時聊到羅賓漢，他說:「我當然知道這個傳奇人物，也從小就崇拜他，因為他劫富濟貧很有正義感，我做夢也沒想過自己有機會能飾演羅賓漢，他是我認為詮釋「正義」最有力的人物。」該片預計於年底聖誕檔期上映。

(中時 )