律師說法》天母豪宅漏水 屋主如何求償？

2018年10月24日 00:01 中時電子報 張達智 文/天秤座法律網、編輯/

報載2006年洪姓男子買下台北天母一戶豪宅，他懷疑建商選材不當，並且樓上謝姓屋主明知漏水而怠於修繕，導致其自家的主臥浴室漏水毀損，要求樓上謝姓屋主與建商連帶賠償，或由建商賠償111萬元。本案經台北市土木技師鑑定，確認4樓浴廁混凝土邊梁、頂板因5樓浴廁排水管、防水層失效而漏水。

另建商表示，大樓的結構可保固15年，但固定設備如門窗、地材、電梯則保固1年；大樓已交屋多年，浴室防水設備並非支撐房屋安全性的「房屋結構」，並無賠償義務。建商如此主張是否有據？

《天秤座法律網法律評析》

本案例中洪姓男子訴請樓上謝姓屋主和建商負連帶賠償責任，「連帶損害賠償」，應以法律已明文賦予該效果者為原則，但本件建商及屋主間並非共同不法侵害他人權利，又非無行為能力人或限制行為能力人與法定代理人關係，亦無僱傭等法律明定之關係，而非屬連帶賠償之情形。

雖無連帶賠償之情形存在，洪姓屋主仍可因樓上謝姓屋主明知其住宅漏水而怠於修繕，造成該漏水情形對其所造成之損害，依民法第184條第1項之規定請求侵權行為之損害賠償外，並得依民法第767條請求樓上屋主除去該漏水造成其無法自由、充分地使用、收益、處分其所有物之狀態／不作為。

此外，就建商之部分並得因其選材不當，而生之浴廁混凝土邊梁、頂板、排水管、防水層失效漏水等情形，欠缺建商（即出賣人）所保證之品質，從而，依民法第360條主張物之瑕疵擔保責任，另由於最高法院77年第7次民事庭決議之結論，屋主（即買受人）亦得依民法227條不完全給付之規定，請求建商就其損害負賠償責任。兩者之請求權時效為15年，故本件其請求權皆則尚在時效之內。

(中時電子報)