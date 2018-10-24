男星完成《不可能的逃亡》暴瘦15公斤 零下30度遭雪崩活埋

2018年10月24日 08:11 中時 徐桐炘

挪威知名樂團主唱湯瑪斯古勒斯塔首次主演電影，竟不惜為戲暴瘦15公斤。（海鵬提供）

電影《不可能的逃亡》是挪威跨越2017年至2018年雙年度票房總冠軍，獲邀參與今年金馬國際影展，該片改編自二戰史上最驚心動魄的一起逃亡事件，描述遭納粹追殺的反抗軍成員揚恩巴斯洛德（Jan Baalsrud），在零下30度的冰天雪地，徒步884公里求生的真實故事。

主演電影的湯瑪斯古勒斯塔（Thomas Gullestad）是挪威知名樂團主唱，為真實演出揚恩飢寒交迫的虛弱模樣，竟不惜為戲暴瘦15公斤，更在零下30度寒風中，親自上場演出遭雪崩活埋的戲，精彩敬業的演出被被美國《好萊塢報導》讚「驚為天人」！

揚恩巴斯洛德為阻止德軍在北歐建立最大軍事基地，在1943年與同伴共12人偷襲納粹軍港，卻遭強大火力反擊，11位同伴殉難，唯一倖存的他獨自展開逃亡，身受重傷的他僅憑堅強意志力，竟在零下30度的雪山裡順利存活，這股求生意志感動了挪威民眾，紛紛挺身助他安全逃往中立國瑞典。

這場堪稱奇蹟的逃亡事件，不僅激起挪威人團結反抗納粹的決心，為北歐戰況埋下勝利伏筆，更在戰後被列入國民教材，就連《紐約時報》都大篇幅專題報導，而揚恩巴斯洛德後來接受英國勳章表揚時所說的話，「我不是英雄，救我的才是英雄。」更讓人熱淚盈眶。該片11月30日在台上映。

(中時 )