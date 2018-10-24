吳慷仁為連戲滾泥巴地 林哲熹一鏡到底拼命打

玩命快劫手標哥正在清洗槍具（吳慷仁飾演）(貴金影業提供）

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地獄倒霉鬼廖文睿＿林哲熹飾演（貴金影業）

《狂徒》拍攝期間共歷時35天，電影強調動作與鏡頭設計且結合幫派、打鬥等元素，導演洪子烜找來曾經入圍金馬《分貝人生》的攝影指導陳克勤與《一路順風》的攝影指導陳志軒，林哲熹表示：「我們有個一鏡到底的鏡頭，我們要從辦公室打出來，遇到每個人我們就這樣一路打打打打到底，再退回來打打打打，那個我們拍了很多次，攝影指導軒哥超厲害，他跟著我們來回一直跑一直跑，而且要到每個點都剛好對到，我們試了很多次，在現場看效果真的很好！」

吳慷仁則表示：「我和攝影指導陳克勤有熟，所以我其實相當安心，知道陳克勤的鏡頭非常的活，當時有很多寫實的鏡頭，當時覺得非常有趣。」電影中使用特別的好萊塢式運鏡，有很多特別的分鏡，像是跟著演員的360度的翻轉以及監視器視角，希望可以讓觀眾進電影院大飽眼福。

吳慷仁還很喜歡這次的個人造型：「我燙一個捲捲的頭髮，且挑染，我非常滿意這次的造型，而且我天天都很髒，我們為了連戲，很自然的在泥巴地上滾，我一直號稱拍戲現場的泥巴是天然火山泥，這邊的泥巴會有一種火山感覺還帶著礦物質，很特別的味道，有肉啊～魚啊的味道～，這不是美術做的，這邊的天然泥巴的髒還帶著味道，讓我們拍戲時更身歷其境。」該片26日上映。

(中時 )

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