高雄》蔡武宏競選總部成立 韓國瑜助念為普悠瑪祈福

高市鎮港區議員候選人蔡武宏（右）23日將競選總部成立大會，改為普悠瑪事件祈福，市長候選人韓國瑜（左）到場響應。（柯宗緯翻攝）

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高市前鎮小港區市議員候選人蔡武宏23日原定成立競選總部大會，但因普悠瑪失事意外，臨時改為舉辦「天佑台灣祈福大會」，國民黨高市長候選人韓國瑜也到場響應，韓當場背誦佛經迴向給傷亡者，現場氣氛莊嚴，頓時少了一點選舉味。

昨這場祈福大會，包括國民黨市長候選人韓國瑜、黃復興黨部主委金恩慶、前立委林國正、立委黃昭順、許崑源等多位議員候選人，及超過3000名鄉親擠進會埸，在蔡宗勳等牧師帶領下，以詩歌、默哀、祈禱等儀式為傷亡者祝禱、集氣。

韓國瑜致詞時提到，原本活動是蔡武宏競選總部及軍榮眷之友會成立大會，但發生普悠瑪號重大災難，各地紛紛暫停競選活動，他也數度天人交戰要不要出席這埸活動。

韓國瑜透露，當他得知蔡武宏總部在投入可觀的心血籌備工作後，因普悠瑪列車意外災難，而緊急決定把總部成立大會改成祈福大會，著實令他動容。他肯定蔡武宏放下一己得失，展現大愛精神，「這種寬大、無私的胸襟，讓我非常感動、佩服。」

蔡武宏也強烈要求交通部長吳宏謀扛起責任外，也呼籲小英政府重新檢討前瞻計畫及預算分配，他主張應優先刪除門面式、淺碟式的計畫預算，而在庶民經濟、庶民交通上做出更多努力，才能真正照顧大多數平民百姓生活。

(中時 )

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