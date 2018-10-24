球星小威廉絲的斜槓人生！紀錄片影集揭露「網美奇蹟」

2018年10月24日 02:32 中時 徐桐炘

HBO全新紀錄片影集《小威廉絲：網美奇蹟》將以獨特的視角引領觀眾進入小威廉絲（Serena Williams）步入懷孕、生產，以及婚姻的過程，同時也記錄了她如何重回網球場大放異彩的路程。觀眾將可透過各種角度體現她的生活，並以第一人稱的方式呈現與探討她的網球生涯、家庭生活，以及在科技、時尚、健身，和慈善事業中的商人與投資者角色。

現年36歲的小威廉絲是網球界最具權威代表性的球星之一，她擁有39個大滿貫頭銜、4個奧運金牌，同時也是大滿貫史上獲得最多女子單打的網球選手。她在球場上創造出的成績讓她在2015年獲得運動畫刊（Sports Illustrated）年度運動員的殊榮；也讓她獲得4次美聯社年度女運動員的肯定，第一次是在2002年，最近一次則是在2015年。

2017年1月，小威廉絲在澳洲網球公開賽決賽中擊敗了姐姐維納斯，這也是她第7次贏得澳洲網球公開賽單打冠軍。4個月後，小威廉絲透露和未婚夫奧漢尼安（Alexis Ohanian）正期待他們第一個孩子的到來，而小威廉絲在懷孕八週時獲得了她網球生涯第23個大滿貫單打冠軍。9月1日，小威廉絲順利誕下女兒，接著在11月16日與奧漢尼安在在紐奧良於親友的見證下完婚。

紀錄片將於10月29日（一）晚間10點於HBO和HBO HD頻道全台首播。

(中時 )