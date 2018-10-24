法國公開賽》被打破對戰不敗金身 周天成兵敗花都

本周世界排名將升上個人生涯新高第三名的周天成，在法國公開賽第一輪不幸出局。(資料照/美聯社)

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中時電子報
／綜合報導

2018法國羽球公開賽23日在「花都」巴黎開打，當地時間比台北慢6小時，加上前面賽程時間拉長，台灣羽球一哥周天成的男單第一輪賽事，在台北時間24日凌晨0點過後才展開，經過76分鐘、3局苦戰，連兩周出賽的小天無緣上演逆轉秀，以1比2局數敗給之前交手過三次都贏球的丹麥選手基姆奇。

雙方之前三次交手周天成都是直落二獲勝，這次過招基姆奇亟欲突破對戰0勝低潮，好幾次扣殺都打的小天為了救球撲倒在地，小天雖然力挽狂瀾，拚出不少好球、也和對手多拍來回，可惜仍在浪漫的巴黎「一輪遊」。

周天成周日才在丹麥公開賽決賽飲很世界球王桃田賢斗、屈居亞軍，隨即轉戰法國巴黎，僅僅休息一天，就要展開新的挑戰，第1局似乎尚未熱好身手，開賽就被丹麥對手基姆奇打出4：0小高潮，隨後小天連追4分，不過接下來被基姆奇連得8分拉開差距，之後小天雖然在8：20落後之際打出一線生機，最終仍是11：21讓出。

經過首局的震撼教育，第2局周天成更加專注，也努力用意志力讓自己留在比賽中，幾個撲救都相當令人激賞，21：18追回一局；決勝第3局曾取得5：1領先，但被對手追平，接著基姆奇率先拿到進入第一次技術暫停的11分，也在比數上超前小天，換邊之後小天追平比數，卻被基姆奇打出8：0攻勢奠定勝基，小天吞下雙方對戰首敗，贏球的當下，基姆奇也開心大叫。

其他台灣選手戰況，女雙許雅晴/吳玓蓉、男雙盧敬堯/楊博涵及廖敏竣/蘇敬恒都順利通過第一輪，女單李佳馨無緣晉級，至於台灣球迷期待的世界球后戴資穎，預計台北時間24日晚間8點出賽。

(中時電子報)

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