宜蘭綠舞讓尾牙不止美饌 還能輕鬆來趟旅行

2018年10月24日 02:32 工商 張佩芬

綠舞慕韻宴會廳。圖：綠舞提供

春酒尾牙住房-玥-山景雙人客房。圖：綠舞提供

歲末年終，是否苦惱著尾牙於何處舉辦呢？體恤員工的老闆們有福了！宜蘭綠舞國際觀光飯店即日起至 108 年 3 月 31 日推出「歲末豐收，春酒尾牙專案」，提供精緻宴席與體驗日式休閒活動，讓同仁們享受飯店獨有的和風靜謐，遠離都市的紛擾。

綠舞慕韻宴會廳極致奢華的施華洛世奇水晶燈點綴並可容納 22 桌中式宴席，主廚以多年的經驗融匯各式中式美饌，每桌$8,000起(10人)，凡於107年11月30日前早鳥預定宴席，立即享免 10%服務費的優惠。為了讓賓主更能盡興而歸，還特別推出「春酒尾牙住房專案」每人$3300起，提前預訂宜蘭尾牙小旅行，讓員工在綠舞諾大的園區中，享受自然芬多精帶來的愉悅，品嚐在地鮮食料理出的珍饌美酒，入住度假村般的愜意飯店，洗滌整年為公司打拼員工們疲憊的身心！

一年365天，每天看得是電腦螢幕與辦公室文件如山的景色，辛苦的老闆及員工們想透透氣的願望，綠舞幫大家實現。位於宜蘭五結鄉的「綠舞國際觀光飯店」，是全台唯一擁有日式主題園區之飯店，從不同房型內，看到的是辦公室窗外所沒有的山景、海景、日式庭園景觀，甚至還能眺望龜山島。

除了精美的房間外，本次「春酒尾牙住房專案」附有經典雅致中式宴席乙客及蝶舞咖啡廳早餐乙客，在體驗住宿及美食的享受之餘，還可使用休閒中心設施、風呂浴場及戶外游泳池，日式主庭園區也任您暢遊，在這難得的尾牙放鬆之旅結束後，我們也會為您拍攝紀念照乙張，帶著美好回憶，回去繼續為下一年打拼努力。

歲末年終尾牙季已悄悄到來，老闆們無需再傷透腦筋，提早預訂把握最佳優惠，來綠舞體驗最佳的選擇，專案詳情可參閱官網：https://www.dwsresort.com.tw

訂位專線：03-9603808轉6505。

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