韋禮安榮登「台灣代表」翻唱皇后經典曲！迷弟親訪御用錄音室

2018年10月24日 08:13 中時 徐桐炘

《波希米亞狂想曲》全球名人推廣計畫,韋禮安(前排右4)是台灣代表。(福斯影業提供)

韋禮安受邀擔任電影《波希米亞狂想曲》台灣宣傳大使,飛往倫敦參與全球名人的致敬計畫,在短短三天兩夜中,不僅親自造訪皇后合唱團的御用錄音室,第一線吸收了產業的最新知識及技術外,更與來自世界各國的知名歌手及音樂人,一同挑戰重新翻唱皇后合唱團的4首經典歌曲:〈Bohemian Rhapsody〉、〈We Will Rock You〉、〈Another One Bites the Dust〉、〈We are the Champions〉。

頂著「台灣代表」光環出征的皇后鐵粉韋禮安,在最初接受到活動邀請時,可以說是毫不猶豫地舉起雙手:「我要我要!」而談論起自己的偶像,他毫無保留的稱讚道:「皇后合唱團不只是在搖滾音樂界有著極度崇高的地位,他的影響力可以說是橫跨到流行音樂界,甚至是整個音樂圈都是一個具有非常指標性意義的團體。」

勇於突破自己的舒適圈,與來自世界各國的音樂人切磋並挑戰錄製世紀神曲,讓韋禮安大呼過癮,而平常幾乎可以說是「泡」在錄音室的他,在親自造訪了皇后合唱團的御用錄音室Metropolis Studio後,更像是發現新大陸一般的不停挖寶,他可說是一刻不離地著緊跟在製作人身旁看他們如何操作以及錄製細節。

在受訪中,韋禮安更按耐不住內心的粉絲魂,立馬轉換成「迷弟韋禮安」模式,興奮地跟大家分享:「分組教唱時老師所使用的那台鋼琴,正是佛萊迪墨裘瑞在其中一張專輯錄音時所彈奏的鋼琴!」而出道十年的他,在行程第3天拍攝MV時,所有的單獨畫面及個人鏡頭幾乎毫無意外的一次就過,讓現場的導演及工作人員都大讚:「超強!」該片11月9日上映。

(中時 )