失業男刊登「陪睡」廣告 大言不慚可「試車」卻GG了

示意圖（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報
/綜合報導

北部地區一名40多歲的失業男子，因找工作到處碰壁，想到利用自己「堪用」的肉體，在《臉書》社群的某社社團刊登「陪睡」廣告，還強調保證「睡到妳心花怒放」、「睡到我走路扶強」等性暗示的字眼，但是廣告一貼出，反讓網友見了臉紅心跳，向警方檢舉將他約談到案。

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這名異想天開的男子，在陪睡廣告內容還將陪睡的依年齡不同，有不同的價碼，分別是，16歲至18歲陪睡一晚1888元，18歲至20歲陪睡一晚2888元，20歲至30歲的3888元一夜，30歲至40歲5888元一夜」，陪睡對象條件，除了只陪女性睡覺外，令人啼笑皆非的是，強調不陪40睡以上女人，因為「超過40歲的不陪因為女人40如虎，我不想入虎口！」。

據《三立新聞》報導，這名陪睡男還推出優惠方案，包括「本人強推套餐：38888包月，288888包年，先轉帳再陪睡」等價碼，還強調「懷疑本人能力的可免費試睡一夜」等豪語。

不過他的廣告一出，沒有接到金主訂單，反而是收到了檢警的傳票通知，他在庭訊供稱，他是為了好玩才貼文，而且拷貝其他網友的文章內容，並稱沒有實際陪睡過，但檢方認為，該貼文明顯是性交易訊息，認定譚男事證明確，因此依兒少性剝削條例將他起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

(中時電子報)

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