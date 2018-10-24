搭遠航重返金門軍事重地　酷遊大膽島戰地秘境

2018年10月24日 03:22 工商 張佩芬

大膽島旅遊抵用券。圖：遠航提供

島上不少高樹齡的老榕樹。圖：張佩芬

從大膽島眺望廈門。圖：張佩芬

遠東航空長期執飛本島往返金門航班，配合金門縣政府推出的系列優惠活動，並歡慶遠東航空ATR機隊周年慶，以及本月底即將到來ATR新機，自9月份起針對軍公教、榮民推出「金門雙享砲55專案」，以感謝軍人、公務員、教師的辛勞與奉獻，陪伴家人、好友、情人，一同重返金門榮耀之地！

今年7月份下旬，金門縣政府觀光處開放「戰地秘境-大膽島」試營運後，引起不少遊客迴響。想前往大膽島，須由烈嶼九宮碼頭進出，船程約30分鐘即可抵達「大膽擔大擔，島孤人不孤」的島上碼頭。本月底試營運滿期後，島上將再加強整建，預計明年二月正式對外開放。

未來開放觀光將採預約制，每日登島人數限制為300人，非設籍金門的民眾必須提出在烈嶼住宿的住宿證明才可申請。

自即日起至2018年12月31日前出發去金門，同行的旅客只要有一位是軍公教人員或榮民者，兩人以上即可成行，可先至遠東航空官方網站預定週日至週四，且從本島出發至金門的優惠機票，在報到劃位當日，出示軍公教證、金門退伍令、榮民證，即可享有55折之購票優惠。以「台北─金門」之來回機票為例，原價為7,306元，透過「金門雙享砲55專案」，兩人成行僅要4,018元，立刻現省3,288元。

來到金門觀光的旅客，也可以搭配金門縣政府觀光處特別推出6種優惠旅遊活動：

活動一：住宿優惠活動「大膽島英雄老兵住宿烈嶼」

參加大膽島遊程登島遊客(以金門退役之遊客優先，並且非金門縣籍遊客為主)於登島前後入住烈嶼鄉合法民宿達1天以上，送400元旅遊住宿券1張（限2歲以上，單趟以請領一次為限）。

活動二：金門老兵專屬活動「2018戰地主題推廣活動-老兵召集令獎勵計畫」，遊客憑「金門退伍令、切結書」，於出發日一週前完成線上報名，可至機場領取金門高粱老兵紀念酒、師部鑰匙圈、貢糖等。揪團達10人以上，每團(以團計)可另領取金門高粱紀念酒乙瓶。

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活動三：情侶甜蜜活動「金喜假期浪漫金門島」，完成線上報名，並且利用臉書或Instagram、微信分享來金旅遊體驗照片PO文並tag景點+互動體驗文字。即可體驗新東方嫁衣一次，更贈送愛情主題酒1瓶、2件T-shirt等多項好禮。

活動四：古道巡禮優惠活動「台灣小百岳·太武山古道攀登之旅」，遊客憑來金7日內機票，於尚義機埸旅服中心或水頭碼頭旅服中心兌換價值50元之消費抵用卷1張，可於「蔡厝旅遊資訊站」使用。

活動五：遠航獨家合作優惠活動「免費電瓶車暢遊古寧頭」

憑遠東「金門雙享砲55專案」登機證，至遠東航空金門站櫃檯換取「免費電瓶車2小時導覽體驗券」，可享有電瓶車免費體驗遊古寧頭（原價250元，數量有限）。

活動六：遠航獨家合作優惠活動「大膽島船票500元折價券」

憑遠東「金門雙享砲55專案」登機證，至遠東航空金門站櫃檯，可兌換大膽島船票500元折價券（數量有限）。

想來一趟愜意的旅行，搭配5種超優惠方案，結合遠東航空「金門雙享炮55專案」，重遊一趟金門軍事戰地、古蹟的巡禮吧！詳細方案辦法請參考不少活動單位官方網站。

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