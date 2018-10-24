中職》季後挑戰賽穩定貢獻火力 鄭鎧文笑虧自己「被三振2次」

統一獅鄭鎧文季後挑戰賽穩定貢獻火力。（統一獅粉絲團提供）

友善列印
中時電子報
/新北報導

統一獅強打鄭鎧文雖有長打火力，但例行賽卻無法維持穩定的打擊，不過他這次在季後挑戰賽系列賽G3、G4才先發，繳出打擊率3成75、2打點的貢獻，在他與隊友的奮力拚戰下，猛獅以3比1擊敗富邦悍將，闖進總冠軍戰。

統一獅外野手鄭鎧文守備位置大多為角落外野，不過在季後挑戰賽晉級之戰，教練團決定讓他擔任先發中外野手，雖然大多數球迷對這樣的安排感到疑問，但鄭鎧文沒讓球隊失望，在關鍵戰役中規中矩地完成中外野守備任務。

賽前看到先發名單，鄭鎧文才知道自已是先發中外野手，「其實賽前不太會緊張，外野教練（郭俊佑）也跟我說，跟著他的站位站就好，有他的指揮，我的心情比較安定。」不過他笑說，2局下富邦首位打者林益全又打了1支中外野安打，讓他心情起了變化，「剛好打到我那裡，那時候就有點緊張，後來就覺得不管怎樣，一定都要把球接住！」

至於打擊部分，鄭鎧文在系列賽前2戰均替補上場，從G3起連2戰先發，系列賽共計8打數3安打，另獲得2次四壞保送，打擊率3成75，與例行賽相比，繳出水準之上的表現。

將鄭鎧文放進季後賽28人名單，獅隊教練團設定他將會是在落後時上場一棒逆轉局勢的角色，而今年是鄭鎧文首度參與季後賽，不但心情相當亢奮，也期待能與隊友並肩闖進總冠軍戰。

「其實我沒做什麼特別的調整，上了場就是把自己該做的做好。」鄭鎧文透露，「例行賽的時候，只要被三振我就會一直鑽（牛角尖）、一直想，可是挑戰賽是短期賽事，即使這次被三振也要盡快調整好心態，不能繼續陷在那樣的情緒裡，要趕快思考，下次要怎麼攻擊。」

鄭鎧文季後挑戰賽系列賽打擊有穩定貢獻，球隊也如願闖進台灣大賽，被問及現在是否還會在意被三振時，鄭鎧文以略帶自信的語氣回答：「還好啦！」最後還露出招牌的靦腆笑容虧了自己一下：「我（22日）被三振2次欸。」

(中時電子報)

法國公開賽》被打破對戰不敗金身…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。