中職》季後挑戰賽穩定貢獻火力 鄭鎧文笑虧自己「被三振2次」

2018年10月24日 02:59 中時電子報 鍾亞芳 /新北報導 /新北報導

統一獅強打鄭鎧文雖有長打火力，但例行賽卻無法維持穩定的打擊，不過他這次在季後挑戰賽系列賽G3、G4才先發，繳出打擊率3成75、2打點的貢獻，在他與隊友的奮力拚戰下，猛獅以3比1擊敗富邦悍將，闖進總冠軍戰。

統一獅外野手鄭鎧文守備位置大多為角落外野，不過在季後挑戰賽晉級之戰，教練團決定讓他擔任先發中外野手，雖然大多數球迷對這樣的安排感到疑問，但鄭鎧文沒讓球隊失望，在關鍵戰役中規中矩地完成中外野守備任務。

賽前看到先發名單，鄭鎧文才知道自已是先發中外野手，「其實賽前不太會緊張，外野教練（郭俊佑）也跟我說，跟著他的站位站就好，有他的指揮，我的心情比較安定。」不過他笑說，2局下富邦首位打者林益全又打了1支中外野安打，讓他心情起了變化，「剛好打到我那裡，那時候就有點緊張，後來就覺得不管怎樣，一定都要把球接住！」

至於打擊部分，鄭鎧文在系列賽前2戰均替補上場，從G3起連2戰先發，系列賽共計8打數3安打，另獲得2次四壞保送，打擊率3成75，與例行賽相比，繳出水準之上的表現。

將鄭鎧文放進季後賽28人名單，獅隊教練團設定他將會是在落後時上場一棒逆轉局勢的角色，而今年是鄭鎧文首度參與季後賽，不但心情相當亢奮，也期待能與隊友並肩闖進總冠軍戰。

「其實我沒做什麼特別的調整，上了場就是把自己該做的做好。」鄭鎧文透露，「例行賽的時候，只要被三振我就會一直鑽（牛角尖）、一直想，可是挑戰賽是短期賽事，即使這次被三振也要盡快調整好心態，不能繼續陷在那樣的情緒裡，要趕快思考，下次要怎麼攻擊。」

鄭鎧文季後挑戰賽系列賽打擊有穩定貢獻，球隊也如願闖進台灣大賽，被問及現在是否還會在意被三振時，鄭鎧文以略帶自信的語氣回答：「還好啦！」最後還露出招牌的靦腆笑容虧了自己一下：「我（22日）被三振2次欸。」

(中時電子報)