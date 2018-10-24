歡慶米老鼠90周年　國泰航空推出「奇妙飛翔」套票

香港迪士尼萬聖節夜間遊行活動「惡人大出巡」。（陳麒全攝）

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香港迪士尼萬聖節夜間遊行活動「惡人大出巡」。（陳麒全攝）
香港迪士尼在萬聖節前夕園區內布置各種萬聖節元素 （陳麒全攝）
香港迪士尼樂園傳訊及公共事務副總裁蔡少綿在23日的記者會表示，今年冬季香港迪士尼樂園將推出台灣賓客的專屬優惠，體驗「住、吃、買、玩」一站全包式的旅遊假期。（陳麒全攝）
香港迪士尼樂園「We Love Mickey」投影燈光秀。（陳麒全攝）
香港迪士尼樂園「We Love Mickey」投影燈光秀。（陳麒全攝）
為了慶祝米老鼠米奇90周年，另外推出全新的18吋的米老鼠米奇布偶與其他主題商品。（陳麒全攝）
連餐點都充滿米奇味。（陳麒全攝）

為慶祝迪士尼傳奇卡通人物米老鼠米奇（Mickey Mouse）誕生90周年，華特迪士尼檔案館於9月21日至10月31日期間，假時代廣場舉行香港首個「米奇90周年展覽」。為了延續迪士尼歡樂，香港迪士尼樂園與國泰航空公司共同合作推出「米奇90派對盛事」，結合即將到來的耶誕節與2019的新年，推出旅遊套裝行程「奇妙飛翔」，內容包括機票、香港迪士尼樂園度假區主題酒店住宿1晚及2日樂園入場門票，含稅1人只要新台幣1萬4836元起，讓大人小孩圓夢飛翔。

國泰假期的「奇妙飛翔」香港迪士尼樂園旅遊套票，優惠內容包括國泰航空台灣、香港來回機票，香港迪士尼樂園度假區主題酒店住宿1晚，香港迪士尼樂園2日入園門票，若連續住宿2日，並在晚間9時後入住，可享升等豪華客房，並保證隔日退房時間延後至下午2時，以及額外的亞洲萬里通里數。「奇妙飛翔」香港迪士尼樂園旅遊套票推出時間從即日起至2019年3月23日，詳情可以至國泰航空國泰假期的官方網站查詢。

香港迪士尼樂園傳訊及公共事務副總裁蔡少綿在23日的記者會表示，今年冬季香港迪士尼樂園將推出台灣賓客的專屬優惠，體驗「住、吃、買、玩」一站全包式的旅遊假期，在年底前還有包括「米奇90派對盛事」、「A Disney Christmas耶誕慶典」等重要活動。

蔡少綿也指出，近年來深受大小朋友喜愛的達菲熊（Duffy）與今年才現身的新朋友Cookie，也會在派對及慶典活動中，首度換上耶誕新裝，與旅客同慶。而為了慶祝米老鼠米奇90周年，另外推出全新的18吋的米老鼠米奇布偶，以及主題房間布置等服務，讓來園與入住的旅客能夠驚喜感受香港迪士尼全新的專屬主題式服務。

(中時 )

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