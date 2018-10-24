簽賭不靈驗遭棄的佛像到哪去？佛具文化節揭秘辛

神遊台北城文史導覽！今年擴大辦理。（主辦單位提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

慈眉善目的佛祖、笑口常開的彌樂佛、美麗溫柔的觀音，對華人社會而言，宗教有慰藉心靈滿足的需求，也和人們的生活息息相關。在過去簽賭文化盛行時，大家樂風行，很多人會祭拜佛像，然如簽賭不成，這些佛像恐被丟棄，這些佛像後來去哪呢？即將開跑的佛具文化節背後就有這段屬於台灣的共同記憶。

有關佛具在台發展史，背後承載的是早年閩南人來台發展、定居的歷史，當年交通不及現在便捷，回鄉不易，這些離鄉背景的遊子，在打拼、求生存之餘，宗教信仰是他們重要的心靈依歸，佛像，讓他們信奉的神明有「實體形象」，得以安定長年出門在外的身心靈。

在《故事－寫給所有人的歷史》網站的專題報導中，提到一個80年代的社會風氣，當時大家樂風行，有很多人將中獎的希望寄託在神明身上，當時的簽睹風氣也使得佛具店相當「好賺」，很多人會特地買佛像回家虔誠祭拜，但如履次未簽中，便會被認為不靈驗，崇高的神像會遭無情拋棄，那陣子有很多人將被棄置、損毁的神像送到西園路佛具街店家，老師傅們手工修補完成後，會再送至寺廟安放，當年老師傅大多懷著做功德的虔誠之心，無酬修復「流浪神像」。

時代洪流迫使西園路佛具街必需規劃轉型，連神像製作模式也產生變化。早年神明衣服上的紋飾線條，是慢慢「擠」出來的，也會堅持上色，現今的佛像就比較偏向「自然派」，未上色，線條軟，只會塗上方便清潔的保護漆。神像的雕刻如今也會用雷射取代雕工，但西園路佛具街仍有老師傅對手工佛藝擇善固執，不願意用雷射取代傳統技法，認為雕像的「神情」，還有栩栩如生彷彿會動起來的形象，不是講究速度、效率的現代科技能做得出來的。

由台北市佛具商業同業公會主辦的「2018神遊台北城佛具產業文化節」即將開跑，安排文史導覽及傳統技藝體驗，反應相當熱烈，今年延續這股熱潮擴大辦理，共有5場計100位民眾參與文史導覽，另有5場傳統技藝體驗DIY，藉由手作體驗親近佛具藝術。

(中時電子報)

宜蘭綠舞讓尾牙不止美饌 還能輕…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。