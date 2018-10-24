簽賭不靈驗遭棄的佛像到哪去？佛具文化節揭秘辛

2018年10月24日 03:24 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

慈眉善目的佛祖、笑口常開的彌樂佛、美麗溫柔的觀音，對華人社會而言，宗教有慰藉心靈滿足的需求，也和人們的生活息息相關。在過去簽賭文化盛行時，大家樂風行，很多人會祭拜佛像，然如簽賭不成，這些佛像恐被丟棄，這些佛像後來去哪呢？即將開跑的佛具文化節背後就有這段屬於台灣的共同記憶。

有關佛具在台發展史，背後承載的是早年閩南人來台發展、定居的歷史，當年交通不及現在便捷，回鄉不易，這些離鄉背景的遊子，在打拼、求生存之餘，宗教信仰是他們重要的心靈依歸，佛像，讓他們信奉的神明有「實體形象」，得以安定長年出門在外的身心靈。

在《故事－寫給所有人的歷史》網站的專題報導中，提到一個80年代的社會風氣，當時大家樂風行，有很多人將中獎的希望寄託在神明身上，當時的簽睹風氣也使得佛具店相當「好賺」，很多人會特地買佛像回家虔誠祭拜，但如履次未簽中，便會被認為不靈驗，崇高的神像會遭無情拋棄，那陣子有很多人將被棄置、損毁的神像送到西園路佛具街店家，老師傅們手工修補完成後，會再送至寺廟安放，當年老師傅大多懷著做功德的虔誠之心，無酬修復「流浪神像」。

時代洪流迫使西園路佛具街必需規劃轉型，連神像製作模式也產生變化。早年神明衣服上的紋飾線條，是慢慢「擠」出來的，也會堅持上色，現今的佛像就比較偏向「自然派」，未上色，線條軟，只會塗上方便清潔的保護漆。神像的雕刻如今也會用雷射取代雕工，但西園路佛具街仍有老師傅對手工佛藝擇善固執，不願意用雷射取代傳統技法，認為雕像的「神情」，還有栩栩如生彷彿會動起來的形象，不是講究速度、效率的現代科技能做得出來的。

由台北市佛具商業同業公會主辦的「2018神遊台北城佛具產業文化節」即將開跑，安排文史導覽及傳統技藝體驗，反應相當熱烈，今年延續這股熱潮擴大辦理，共有5場計100位民眾參與文史導覽，另有5場傳統技藝體驗DIY，藉由手作體驗親近佛具藝術。

(中時電子報)