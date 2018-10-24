港珠澳大橋啟用！從香港迪士尼玩到珠海漁女都便利

2018年10月24日 03:38 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

港珠澳大橋被英國《衛報》列為「即將竣工的世界近代七大奇蹟」！這座跨時代的建築工程於今日（24日）正式啟用，推動粵港澳大灣區旅遊。港珠澳大橋連結香港、珠海、澳門三個城市，串連成為一日生活圈！讓大灣區交通成本降低80%，未來旅客將能更輕易暢遊多個旅遊景點，如香港迪士尼、澳門聖保祿教堂、珠海漁女雕像等。

香港迪士尼。（圖/中央社）

港珠澳大橋是全球最長的橋隧組合跨海通道。由鄰近香港國際機場的香港人工島連接至西面的珠海及澳門，全長55公里，長度相等於美國舊金山金門大橋的20倍。

港珠澳大橋將強化香港作為大灣區內旅遊樞紐的角色，提供多樣化的旅遊體驗。由香港國際機場至珠海的車程，由以往4小時縮短至45分鐘，為旅客減少了80%的交通成本。

港珠澳大橋讓大灣區交通成本降低80%，更輕易暢遊多個旅遊景點。（香港旅遊發展局提供）

港珠澳大橋東接大嶼山，亦是香港國際機場及香港迪士尼樂園位處所在。大嶼山精采多姿，旅客可乘搭著名的昂坪360纜車前往天壇大佛及寶蓮禪寺，沿途走到刻有《心經》經文的心經簡林，赴一趟洗滌心靈之旅。

喜歡體會本地文化的旅客可到大澳漁村一睹漁民在水上棚屋的日常生活。港珠澳大橋橫跨珠江口，旅客可從東涌乘坐渡輪至大澳，近距離親睹港珠澳大橋；或在高空的昂坪360纜車內俯瞰這座壯麗的地標建築。

港珠澳大橋開通後，旅客在同一個旅程，便可更方便地遊覽香港及大灣區內的景點。區內備有多個文化與大自然景點，包括澳門聖保祿教堂、珠海漁女雕像、開平碉樓與村落、肇慶七星岩，還有其他更多景點讓旅客發掘。

(中時電子報)