10月24日三大報頭條要聞

10/24三大報頭條要聞

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中時電子報
綜合報導

◎中國時報

美軍穿越海峽常態化 台海動盪 擠滿軍艦

●前日下午至昨晨破曉，10餘小時內，台灣海峽非常熱鬧！因兩艘美艦刻意穿越台灣海峽，包括陸美台同時至少有8艘以上軍艦，在公海航行，互相監控；在美方表示，美艦日後會經常性經過台灣海峽，無異宣示台海進入動盪期。

陸若解禁核食 台日關係罩陰影

●日本首相安倍晉三明日啟程訪問北京，欲加強中日兩國在第3國的經濟合作乃一大亮點。預料日本將強力推動要求大陸撤除對日本產農產品、食品的進口限制。安倍此行若能得到陸方的進一步讓步，無論在貿易上、政治上都可能對台灣造成影響，隨著中日關係的改善，台日關係恐蒙上陰影。

南海行為準則 陸美衝突新地雷

●隨著陸建成南海軍事前哨，與東南亞各國談判具約束力「南海行為準則」（COC）草案影響力漸次增強，更以牙還牙比照美國在《美加墨自貿協定》採用的排他性「毒丸條款」，在草案加入「排除與域外國家軍演、探勘天然資源」等規定，受到美國官員和專家警告說，此舉不但會使華府與北京發生衝突，更限制東協諸國實施主權與外交經濟能力。

普悠瑪近3月頻秀逗 故障率達16％

●普悠瑪被爆出頻傳故障，台鐵不具名司機員表示，普悠瑪最近常出現ATP故障情形、主風泵空氣壓力不足問題，包括這次出事的車組，故障率高達16％，保守估計類似情況已存在三個月之久。另速度顯示器，常發生實際速度與速度顯示器不同情況，普悠瑪和太魯閣ATP一個月更平均修復4次，台鐵應針對所有車種做全面檢查。

◎旺報

習二度南巡 喊自力更生奮鬥

●中共總書記、國家主席習近平時隔六年再次「南巡」廣東。他22日下午在珠海考察時重申要靠「自力更生」奮鬥，要有自主創新的骨氣和志氣，加快增強自主創新能力和實力。習近平到廣東省珠海市格力電器公司時也強調，從大國到強國，實體經濟發展至關重要，任何時候都不能「脫實向虛」，習的下一站將是改革開放前沿深圳。

受限兩岸關係惡化 海西獨憔悴

●港珠澳大橋開通，讓陸港澳三地高度融合，反觀「海西經濟區」受到兩岸關係惡化影響，卻是「進展有限」。第一線的平潭台商「心有戚戚焉」感嘆，兩岸關係急轉直下，讓兩岸經貿發展原應走在陸港澳融合之前，卻落入「起了大早，趕了晚集」窘境；大陸推動力度減弱之餘，台商投資更是「興趣缺缺」。

大灣區成長居冠 創新貿易金融受惠

●最新一份調查報告顯示，粵港澳大灣區未來3年的成長力道將領先全大陸其他區域。報告同時指出，大灣區預計可以為所有行業創造商機，其中受惠最大的三大行業分別是技術與創新、貿易與物流，以及金融服務。

陸車市寒流來襲 金九銀十不再

●每年的金九銀十向來是大陸車市旺季，然而，今年不再是豐收時節，而是一個難熬的深秋。根據中國汽車工業協會發布的月度產銷數據顯示，今年9月，乘用車生產202.48萬輛，年減11.86%；銷售206.05萬輛，年減12.04%；1到9月，乘用車銷量為1617.9萬輛，衰退0.6%，車市在持續降溫。

◎工商時報

金管會出招 引資入公建風電

●為台灣尋找新資金動能，金管會再出招。金管會主委顧立雄23日表示，將修改投信投顧法，允許投信業募集發行不動產投資信託基金（REITs），未來可引導資金投資國內外不動產及國內公共建設；另外在風力發電募資上，則用金融資產證券化來放大融資能量。

澳盛子行撤了...執照還不還？

●澳盛（台灣）銀行和澳商澳盛銀行集團將合併，外銀圈昨天對此項消息並不驚訝，因為澳盛銀行集團在台灣的業務項目已大幅縮減，先前更把信用卡等消金業務都賣給星展銀。但市場好奇「澳盛（台灣）銀行的子行執照會不會退還給金管會」，若果真如此，將再創下台灣市場的新案例。

要五毛給一塊 保險投資5＋2 超標3倍

●協助國內產業發展，金管會要五毛，保險業給了超過一元。金管會主委顧立雄23日表示，金管會鼓勵保險業投資5+2產業，第一期目標300億元，保險業到今年8月底已實際投資達1,272億元，超標3倍多。

美國期中選舉 巴克萊示警：民主黨大勝 將不利美股

●美國即將迎來關鍵性的期中選舉，專家認為，若民主黨意外大勝，一舉拿下參眾兩院，勢必對美股造成不利影響。到目前為止，政治權威人士、民調專家以及投資銀行大多看好民主黨在此次選舉可能贏得眾議院多數，惟共和黨則將持續掌控參議院。

(中時電子報)

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