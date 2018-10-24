店貓店狗有個性 客人各有所愛

吉米平日喜歡窩在櫃台電話座下的專屬空間。（劉秀芬攝）

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滿上滿店貓經常躺著呼呼大睡任人摸摸。（劉秀芬攝）

餐廳、賣場養寵物不稀奇，同時養貓和狗的也不少，狗來富貓招財，既可跟飼養者作伴又可拉近跟顧客距離。台南市玉井區的滿上滿五金百貨賣場就養了一隻美國短毛貓與狐狸狗米克斯，愛貓愛狗的客人都可以來這裡摸貓貓，或是跟狗狗搏感情。

店裡的狐狸狗米克斯叫吉米，已經養了4年多，平日喜歡窩在櫃台電話座下的專屬空間，幫店員盯著結帳的客人，若有熟人出現，吉米也會熱情迎接，但不熟的人牠可是沒那麼容易被取悅，所以說想來玩狗，可是要跟吉米搏感情。

山區裡的五金百貨賣場商品包羅萬象，是居民採購日常用品、大小雜物的地方，店員對待常客也有如朋友一般。店員說，兩年前有位客人家裡母貓生了一窩小貓，但因種種因素想將小貓送養，客人見賣場有養狗又有賣寵物用品與飼料，想必店員都是愛動物的人，加上店裡有現成的飼料，將貓送養一定不會餓著，從此店裡就多了一隻美國短毛貓。

滿上滿店員表示，因為緣分而有了這兩隻寵物，養在店裡不麻煩又可以作伴，養久了也都有感情。因賣場位於大馬路邊，店面大、商品多，店員為防貓咪走失，特別幫牠在店門口蓋個超級大的籠子，讓牠可以有足夠活動空間。但這隻美國短毛貓特別愛睡，個性又溫馴，經常躺著呼呼大睡讓人摸摸，可說是五金賣場的門面擔當，躺著就可以賺罐罐。

(中時 )

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