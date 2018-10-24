農業局與和平區公所北上行銷甜柿 推廣冬季農產品

2018年10月24日 06:39 中時 陳世宗

台北市民還能吃得到新鮮甜柿，並有精美伴手禮可以帶回家，獲得北部民眾的一致好評。（陳世宗翻攝）

台中市和平區甜柿享譽全國，不但果實碩大、口感鮮甜，又富含維他命，深受消費者喜愛。正值甜柿產季，台中市政府農業局輔導和平區公所23日在台北農產運銷股份有限公司第二市場舉辦「和平豐水果，冬戀台北城」行銷推廣活動，農業局長王俊雄到場支持，希望讓更多民眾認識梨山地區優質農產品。

王俊雄指出，行銷活動特別邀請北農第二市場承銷人、市場攤販及台北市民參與，讓民眾聽得到詳細解說、看得到優質農產品、還能吃得到新鮮甜柿，並有精美伴手禮可以帶回家，獲得北部民眾的一致好評。

王俊雄說，和平區摩天嶺海拔800至1100公尺，是甜柿的主要產區，高度及氣候適中、日夜溫差大，再加上果農的用心栽培，無論甜度、口感都不輸給日本生產的甜柿；梨山地區因為海拔高、溫差大且年均溫低，大多是陡峭的山坡地，種出來的柿子顏色紅潤，果實飽滿，吃起來鮮脆爽口。

農業局表示，甜柿為台中市重要水果產業，栽培面積約2120公頃，年產量約2萬8431公噸，產值高達14億元，品質優良，目前正是盛產期，是品嘗的最佳時機，請民眾把握機會品嘗當季的美味鮮果。

(中時 )