勵志！腦麻女筆試奮戰3小時 老闆被感動直接錄取

2018年10月24日 07:12 中時 盧金足

家家（右）在友善職場環境，克服身體的不便，增加工作效率。（盧金足攝）

找工作面試、筆試，老闆會有多大耐心？25歲腦麻女孩「家家」，爭取到一家進出口貿易公司筆試機會，第一關日文翻譯奮戰3個多小時才交卷，而且內容答錯不少，原以為「謝謝再連絡！」老闆卻看到她的堅持，不只破例錄用，還運用職務再設計排除障礙，永不放棄的員工遇到熱血的老闆，為身障朋友打造一個天生我才必有用的舞台。

「我看到家家全力以赴的工作態度，值得給她機會試試！」祈陽興業公司施老闆說，家家是公司第一位進用的身心障礙員工，回想當初家家應徵日文行政助理來筆試時，因是進出口貿易公司，日本客戶占七成，考卷是翻譯一份日文的機械出口文件。

大學日文系畢業的家家，日文翻成中文能力不成問題，但機械類占比頗重的試題，很多機械專業術語卻難倒她，把握珍貴的筆試機會，不願輕易放棄，又誤以為查翻譯字典是作弊行為，埋頭絞盡腦汁作答，原本半小時的翻譯，她奮戰3個多鐘頭才交卷。

施老闆看翻譯內容一眼就判定答錯很多，輔導家家的就服員張煌輝說，「當下心都涼了！」沒想到施老闆沒有搖頭，反而是點頭說，「錄取了，可以來上班」。

家家說，九歲時因為腦炎造成腦性麻痺，肢體和語言能力受損，連打字，接電話等基層行政工作都無法勝任，求職路一再碰壁，直到參加祈陽興業公司面試，燃起人生的新希望。

祈陽興業的同事說，沒有與身障同事相處經驗，剛開始不太熟，但大家很有愛心，主動與家家聊天，鼓勵她有問題勇敢發問，盡可能給予協助，讓她感受職場的友善，及早適應上手。

家家現在熟練核對出口報關文件及電腦文書工作，初期因電腦文書作業需要操作滑鼠與鍵盤，右手掌至手指尖孿縮無力，只能靠左手操作，但左手又不靈活，作業吃力。

台中市府勞工局協助啟動職務再設計，改善滑鼠與鍵盤觸控板方便操作，提供長力距打孔機及防滑桌墊等，改善工作的不便，提升效率。

「家家因為能堅持到底而被錄取」，台中市府勞工局長黃荷婷表示，身心障礙朋友求職不易，透過勞工局支持性就業安置，協助開發工作機會，很多企業不僅願意進用，還為他們營造無障礙職場環境，祈陽是其中之一，員工十餘人，家家是首位進用的身心障礙員工，原因很「勵志」。

黃荷婷說，祈陽興業提供身障朋友機會，家家不只能圓了就業夢，還由於穩定表現，讓公司信心大增，後來再進用一位身心障礙員工，負責機械包裝與環境清理，只要給機會，他們發揮的潛力是無限可能。

(中時 )