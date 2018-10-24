他預測國民黨可大贏14縣市！高雄、台中都將翻盤

2018年10月24日 07:56 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜「韓式炫風」席捲全台，似乎引發「外溢效應」，許多國民黨參選人民調都有增加，選情出現轉機。國民黨中常委游家富預測，國民黨可望贏得14個縣市大勝，其中可拿下新北、台中、高雄三都。

韓國瑜聲勢高漲，日前一日南北輔選，現場民眾簇擁，足見其人氣。國民黨立委蔣萬安日前曾表示，他幫台北市議員輔選時，有些場合的主持人會特別提到韓，台下支持者就會相當激情，代表外溢效應是全國性的，也帶動藍軍院出來投票。

據中評社報導，游家富指出，國民黨各縣市選情逐漸明朗，可望贏得14個縣市，其中新北、台中、高雄三都都能拿下。

游家富提及台中市選情，他說以他在基層的觀察，輸贏約在十萬票左右，盧秀燕歷經多屆民意代表，且藍營在原縣區整合成功，「盧秀燕會在台中市大勝」。至於高雄市，游家富說國民黨應該可以翻盤，且韓國瑜到高雄經營非常接地氣，了解經濟議題是高雄人心底最大的疑問，當民進黨造勢須用遊覽車動員，就代表韓國瑜翻轉機會來了。「雖然韓國瑜有勝算，但是不能不防民進黨的奧步」。

此外，游家富說東台灣是國民黨最穩定的地區，尤其是花蓮縣徐榛蔚的選票會衝很高。中台灣的部分，彰化王惠美與南投林明溱都是穩定領先；澎湖縣選情比較冷，但國民黨提名賴峰偉選情非常穩定，可望會勝選；離島部分，金門縣楊鎮浯會贏，連江劉增應一定連任。游說國民黨在年底選舉應該可以獲得14個執政縣市，最差也還有12個。

(中時電子報)