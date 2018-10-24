台北》趙少康給丁丁「致勝絕招」？ 蔡正元：太強人所難

2018年10月24日 08:25 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

國民黨台北市長候選人丁守中深蹲24年，但參選後至今，佛系選法讓人憂心，資深媒體人趙少康23日在政論節目表示，他給丁守中一絕招，讓他有迎頭趕上的機會，但對此，國民黨前政策會執行長蔡正元表示，以丁守中的個性，這招「實在有點強人所難」。

趙少康23日在政論節目《少康戰情室》說，他說要讓丁像韓國瑜那樣不可能，但他建議丁組一個「盯柯專案小組」，隨時關注柯文哲輿情，只要失言就罵，「每天罵柯文哲，才能吸引選民的目光」，否則三十天過去，丁守中會無聲無息過了，趙少康還說，「要罵得吸睛、要罵得一針見血」，保證上新聞，更可藉此闡述自己的政策。

蔡正元今在臉書指出，柯文哲因爲普悠瑪事故暫停選舉活動，只如期在市府開市政顧問會議，丁守中果然派人痛罵柯文哲，「假顧問會議之名、行選舉活動之實」，但相較之下，台中市長林佳龍也到處視察市政建設，盧秀燕卻大方的表示尊重。他還說，趙少康要丁守中罵得有趣又吸睛，實在有點「強人所難」。

對此，網友們紛紛表示，「丁丁要是有這個能力，也不會半死不活了吧」、「丁先生的票真是讓人投不下去…」、「看來得請個再世孔明，才救得了今時阿斗」、「丁守中要勝選，難！」、「丁守中已經過氣了，回家養老吧」、「看到丁守中就不想選」，

但也有網友抱持不同看法認為，「罵來罵去無意義」、「馬前總統不就這樣，默默做事，被默默淘汰，臺灣人就喜歡吃嘴的，不愛真正會做事的！」、「就算強人所難也要照駡！氣勢不要輸嘛！」，「如果罵不出水平、罵不出風格、罵不出幽默，不但不能得分，很可能還會扣分」、「丁丁智商很高，但個性太過認真，幽默感不夠」。

(中時電子報)