劉詩詩懷孕了沒？ 這些近照說明一切

OMEGA晚宴四大代言人劉詩詩（左）與Alessandra Ambrosio、辛蒂克勞馥、妮可基嫚同台出席，劉詩詩穿外套的裝扮讓人懷疑已經懷孕。（OMEGA提供）

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OMEGA晚宴四大代言人劉詩詩（左）與OMEGA總裁、Alessandra Ambrosio、辛蒂克勞馥、妮可基嫚同台出席，劉詩詩穿外套的裝扮讓人懷疑已經懷孕。（OMEGA提供）
晚宴眾人舉杯祝賀時，劉詩詩已先行離去，讓人懷疑OMEGA體貼孕婦不能晚睡飲酒之故。（OMEGA提供）
下午媒體記者會，獨缺劉詩詩一人，且不開放採訪。（OMEGA提供）

吳奇隆與劉詩詩結婚三年，每隔一段時間就會傳出懷孕消息。近來劉詩詩神隱近四個月，懷孕的消息再度甚囂塵上，昨日她首度現身出席OMEGA活動，與妮可基嫚、辛蒂克勞馥、Alessandra Ambrosio同台，劉詩詩身穿一襲紅色短洋裝外罩寬外套，與其他三位大使穿爆乳緊身曳地禮服大不相同，加上她提早離席，在舉杯敬酒時不見芳蹤，讓人更加懷疑應是有喜。

近日傳出懷孕的劉詩詩，昨日以品牌大使的身分出席OMEGA上海新品發表晚宴，會前不開放接受媒體聯訪時刻意篩選避談任何與吳奇隆、懷孕有關的話題，並以一襲紅色洋裝外搭不相襯的外套，似乎想遮掩什麼，讓人忍不住往她肚子多瞧兩眼。

當天正式晚宴上，與會貴賓皆盛裝出席，劉詩詩不僅穿短洋裝出席，還穿寬鬆外套，與在場仕女的曳地禮服大不相同，雖穿高跟鞋，但上下台階時都有人攙扶，會後主席邀請代言人上台舉杯祝賀時，劉詩詩更先行離去，四位品牌大使獨缺她一人，讓人懷疑是OMEGA體貼孕婦不能晚睡飲酒之故，更加令人懷疑。

(中時 )

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