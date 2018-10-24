兒子聲請監護奪產 栽在百億老爸2個字

2018年10月24日 08:31 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

一名身價百億、高齡90歲的某化工集團陳姓老翁，去年住院接受氣切手術，陳翁兒子陳男得知後向法院聲請對父親監護宣告，陳翁雖臥病在床，但氣憤地在紙上寫下「不孝」2字，台北地院駁回陳男聲請。事發後陳男提告父親委任謝姓律師，台北地檢署予以謝姓律師不起訴。

判決書指出，陳翁2017年6月因呼吸衰竭、肺炎、冠狀動脈疾病送臺大醫院急診，雖於同年9月出院，但因氣切手術、插胃管而臥病在床行動不便，無法說話發聲，陳翁兒子陳男向法院聲請對父親監護宣告。其他子女認為父親意識清楚不需要監護，取得父親同意後找來謝姓律師打官司。

台北地院受理監護宣告案時，陳翁立下聲明書「本人陳XX嚴正聲明本人之意識清楚，僅因氣切無法發聲，但仍然能夠以書寫方式表達本人之意識，不同意將本人送精神鑑定」。

台北地院委託長庚醫院何姓醫師前往陳翁家中查訪，陳翁雖因氣切、插胃管而臥病在床，但仍可以清楚表達意見，甚至情緒激動，指向陳男用力說出「不孝」二字，並在紙上寫下「不孝」，進一步追問陳翁認為兒子不孝原因，陳翁在紙上寫下「獨占錢、做經理不做正務」、「現金拿光」等文字。

法院認定陳翁意識清楚，駁回陳男聲請。陳男不服提起上訴，還質疑謝姓律師偽造委任狀替父親打官司，謝姓律師到案供委任狀經過陳翁捺指紋、親筆簽名，絕非偽造，台北地檢署予以律師不起訴。

(中時電子報)