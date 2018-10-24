普悠瑪恢復雙線通車 台鐵局長現身新馬站避談請辭

台鐵歷經60小時「不斷電」搶修後，今（24）日上午5時28分首班4102次區間車順利開出，並於早上5時54分通過新馬站，恢復雙線通車。（張穎齊攝）

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台鐵歷經60小時「不斷電」搶修後，今（24）日上午5時28分首班4102次區間車順利開出，並於早上5時54分通過新馬站，恢復雙線通車。（台鐵提供）

台鐵普悠瑪列車21日在宜蘭新馬站翻覆出軌，造成18死、逾百傷，總統蔡英文事後到場指示台鐵需在3天內搶修完工，台鐵歷經60小時「不斷電」搶修後，今（24）日上午5時28分首班4102次區間車順利開出，並於早上5時54分通過新馬站，恢復雙線通車，此外台鐵局長鹿潔身也現身視察，但對請辭一事則避而不談。

台鐵動員700多名人員連夜搶修，並於23日上午在新馬站，將最後1節事故的車尾車廂吊離軌道區完畢，同時重新鋪設軌道，隨後在24日凌晨1時許，將所有事故車廂全部運往桃園楊梅富岡基地。

台鐵表示，24日00：01至03：57斷電封鎖進行搶修，03：57封鎖解除供電並進行電力機車試運轉，05：00經試駛良好，准予啟用，冬山=蘇新間即時起恢復雙線通車。

就在新馬車站恢復雙線通車前，鹿潔身也在凌晨4時40分許現身新馬車站進行視察，面對媒體上前詢問請辭一事，鹿則保持低調避而不談。

隨後，台鐵於今日清晨5時28分，全面恢復新馬車站雙線雙向通車，而行政院長賴清德今早也從台北車站搭乘06：44普悠瑪花東幹線班車，先前往花蓮後，預定上午11時35分回頭視察新馬車站，隨後訪視羅東鎮聖母醫院、羅東鎮博愛醫院、宜蘭市陽明大學附設醫院。

(中時 )

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