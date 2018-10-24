普悠瑪過彎限速40防脫軌 李茂生酸：不如旅客下車過彎

2018年10月24日 08:58 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

普悠瑪脫軌翻覆事件至今，檢方初判司機員過彎加速才釀重大傷亡，此意外事件在立法院成為立委質詢焦點。雖然事件細節仍有待釐清，但交通部卻表示，普悠瑪過彎時速擬從75公里降至40公里，對此，台大法律系教授李茂生酸交通部官員，防範再度發生脫軌事件，應該叫乘客下車過彎再上車，官方的作為很不負責任。

國民黨立委孔文吉昨(22)日在立法院質詢，在事故調查結果未出爐前，如何保障普悠瑪的安全性？閣揆賴清德強調，普悠瑪在行駛彎道要減速；交通部次長王國材也說，過去普悠瑪在彎道是時速是75公里，現在將降到40公里。

李茂生今在臉書上說，「這真的是很不負責任的官方作為。我覺得應該要規定普悠瑪在經過彎道時，旅客應該下車步行過彎，然後再上車，不然再度發生脫軌事件，要怎麼辦。」

對於交通部在調查出爐前的權宜措施，網友紛紛留言，「因噎廢食」、「普悠瑪變噗嚨共勒」、「該檢討的是超速不是速限」、「直接轉太危險，應該兩段式轉彎」、「都走了好幾年，之前用75過彎怎麼就沒翻？」、「去年脫軌是在直線上」、「鐵路全面截彎取直」、「滿著矯枉過正的濃厚醬缸味」、「當莒光號跟舊的自強號可以開60的時候，用限速40當作權宜之計，確實不如下車步行過彎再上車」。

(中時電子報)